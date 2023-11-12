В течение суток произошло 61 боевое столкновение — Генштаб о ситуации на фронте

Украинские бойцы на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжается шестьсот двадцать седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. В течение дня 12 ноября произошло 61 боевое столкновение ВСУ с врагом.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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Всего враг нанес три ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения", — отметили в Генштабе.

Боец ВСУ на фронте. Фото: Генштаб

Удары ВСУ по оккупантам

В течение суток авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и трем складам боеприпасов противника.

Украинские защитники со снарядами. Фото: 47 ОАБр

Ситуация на направлениях фронта

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Стариковое, Басовка, Запсилье, Мирополье Сумской области; Волчанск, Нестерное, Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Синковки, Петропавловки, Ивановки, Кисловки Харьковской области, где украинские воины отразили восемь атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Синьковка, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области, где наши воины отразили четыре атаки.

Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Северска Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Федоровка, Рай-Александровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Дубово-Василовки, восточнее Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где наши защитники отразили шесть атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безрезультатные штурмовые действия у Авдеевки и Северного Донецкой области, где Силами обороны отбито 10 атак.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Опросное, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 20 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг вел бесполезные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, там наши защитники отразили две атаки. Кроме того, противник нанес авиационных ударов вблизи Урожайного и Старомайорского Донецкой области.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы получили более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Новоданиловка, Новопавловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

В Херсонском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Новоберислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Напомним, что за неделю от 6 ноября Силами обороны Украины удалось уничтожить около 6660 оккупантов. Также россияне понесли серьезные потери среди вооружения и техники.