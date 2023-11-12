Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Міноборони розповіли, яких втрат зазнав ворог за тиждень arrow

У Міноборони розповіли, яких втрат зазнав ворог за тиждень

12 листопада 2023 18:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Міноборони розповіли, яких втрат зазнав ворог за тиждень
Українські військові на фронті. Фото: командування Об'єднаних сил
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

За тиждень від 6 листопада Силами оборони України вдалося знищити близько 6660 окупантів. Також росіяни зазнали серйозних втрат серед озброєння та техніки.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Читайте також:

Втрати РФ за минулий тиждень

"З 6 по 12 листопада Силами оборони України знищено близько 6660 осіб особового складу противника", — йдеться у повідомленні.

Втрати російських військ у озброєнні та військовій техніці:

  • 65 танків
  • 120 бойових броньованих машин
  • 184 артилерійських системи
  • 14 РСЗВ
  • 10 установок ППО
  • 214 одиниць автотехніки
  • 31 одиниця спецтехніки

Крім того, українські захисники знищили шість ворожих ракет, 98 БпЛА, а також два кораблі/катери противника.

null
Втрати росіян за тиждень. Фото: Олександр Павлюк

Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Українські захисники успішно відбили російські атаки на схід та південний схід від таких населених пунктів, як Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєвєрне та Першотравневе.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі