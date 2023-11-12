У Міноборони розповіли, яких втрат зазнав ворог за тиждень

Українські військові на фронті. Фото: командування Об'єднаних сил

За тиждень від 6 листопада Силами оборони України вдалося знищити близько 6660 окупантів. Також росіяни зазнали серйозних втрат серед озброєння та техніки.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

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"З 6 по 12 листопада Силами оборони України знищено близько 6660 осіб особового складу противника", — йдеться у повідомленні.

Втрати російських військ у озброєнні та військовій техніці:

65 танків

120 бойових броньованих машин

184 артилерійських системи

14 РСЗВ

10 установок ППО

214 одиниць автотехніки

31 одиниця спецтехніки

Крім того, українські захисники знищили шість ворожих ракет, 98 БпЛА, а також два кораблі/катери противника.

Втрати росіян за тиждень. Фото: Олександр Павлюк

Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Українські захисники успішно відбили російські атаки на схід та південний схід від таких населених пунктів, як Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєвєрне та Першотравневе.