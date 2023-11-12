Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Минобороны рассказали, какие потери понес враг за неделю arrow

В Минобороны рассказали, какие потери понес враг за неделю

12 ноября 2023 18:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Минобороны рассказали, какие потери понес враг за неделю
Украинские военные на фронте. Фото: Командование Объединенных Сил
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

За неделю от 6 ноября Силами обороны Украины удалось уничтожить около 6660 кафиров. Также россияне понесли серьезные потери среди вооружения и техники.

Об этом сообщил первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк.

Читайте также:

Потери РФ за прошедшую неделю

"С 6 по 12 ноября Силами обороны Украины уничтожено около 6660 человек личного состава противника", — говорится в сообщении.

Утраты русских войск в вооружении и военной технике:

  • 65 танков
  • 120 боевых бронированных машин
  • 184 артиллерийских системы
  • 14 РСЗО
  • 10 установок ПВО
  • 214 единиц автотехники
  • 31 единица спецтехники

Кроме того, украинские защитники уничтожили шесть вражеских ракет, 98 БпЛА, а также два корабля/катера противника.

null
Потери россиян за неделю. Фото: Александр Павлюк

Напомним, что на Авдеевском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Украинские защитники успешно отбили российские атаки на восток и юго-восток от таких населенных пунктов, как Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины - 80x80

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме