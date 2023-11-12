В Минобороны рассказали, какие потери понес враг за неделю
За неделю от 6 ноября Силами обороны Украины удалось уничтожить около 6660 кафиров. Также россияне понесли серьезные потери среди вооружения и техники.
Об этом сообщил первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк.
Потери РФ за прошедшую неделю
"С 6 по 12 ноября Силами обороны Украины уничтожено около 6660 человек личного состава противника", — говорится в сообщении.
Утраты русских войск в вооружении и военной технике:
- 65 танков
- 120 боевых бронированных машин
- 184 артиллерийских системы
- 14 РСЗО
- 10 установок ПВО
- 214 единиц автотехники
- 31 единица спецтехники
Кроме того, украинские защитники уничтожили шесть вражеских ракет, 98 БпЛА, а также два корабля/катера противника.
Напомним, что на Авдеевском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Украинские защитники успешно отбили российские атаки на восток и юго-восток от таких населенных пунктов, как Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское.
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