Госдума предлагает наказывать российских солдат за использование гаджетов, — ISW

Российский военный с телефоном в руке. Фото: Reuters

Российская Государственная Дума предлагает разрешить командирам оккупационных войск наказывать подчиненных на войне в Украине за использование гаджетов. Это вызвало значительную реакцию среди так называемых военных блоггеров.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Госдума предложила поправку, которая позволит командирам наказывать подчиненных за использование личных средств связи и навигационных устройств на фронте, что вызвало значительную реакцию среди так называемых военных блоггеров и подчеркнуло, что российские войска продолжают бороться с проблемами командования и управления и чрезмерной зависимостью от незащищенных технологий при проведении боевых операций на Украине.

Комитет по вопросам обороны Государственной Думы России 23 июля объявил о поддержке поправки, которая сделает ношение гаджетов (в том числе мобильных телефонов и электронных устройств) в зоне боевых действий "грубым дисциплинарным нарушениям" и позволит российским командирам арестовывать военнослужащих, нарушающих такие правила, и задерживать военнослужащих-нарушителей сроком до 10 суток.

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что наказания не будут применяться к военнослужащим, использующим устройства для ведения боевых действий, и отметил, что поправка базируется на предыдущем законопроекте, который вообще запрещал использование частных устройств в Украине.

Картаполов утверждал, что главная цель этой поправки — защитить российских военнослужащих от рисков, связанных с ненадлежащим использованием мобильных телефонов.

Российские блоггеры широко критиковали эту поправку и утверждали, что наказание солдат за использование личных устройств значительно усложнит российскую логистику и операции в целом.

В отчете отмечают: остается непонятным, сможет или захочет ли российское военное командование обеспечить наказание за использование личных устройств в Украине, подчеркивая при этом высокий уровень зависимости российских военных от незащищенных систем связи.

Эксперты напоминают, что Министерство обороны России ранее пыталось ограничить использование персональных устройств в зоне боевых действий в Украине после украинского удара по российским казармам в Макеевке Донецкой области (который украинские силы смогли отследить по сигналам российских мобильных телефонов), и подверглось подобной критике в январе 2023 года .

По мнению аналитиков, вряд ли МО России добьется гораздо большего успеха на этот раз.

"Российским военным, скорее всего, будет чрезвычайно трудно избавиться от зависимости от опасных персональных устройств для выполнения широкого спектра обычных фронтовых задач", — говорят эксперты.

Напомним, пограничники-операторы FPV-дронов продолжают уничтожать военные цели российских кафиров. Они показали, как наносят эффектные удары по противнику.

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