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Россияне запустили крылатые ракеты — куда летят вражеские цели

5 января 2024 21:09
обновлено: 21:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне запустили крылатые ракеты — куда летят вражеские цели
Пуск крылатых ракет "Калибр" с российского фрегата "Адмирал Макаров". Фото: иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Черноморский флот России провел сегодня вечером, 5 января, запуск крылатых ракет. Из-за угрозы с моря по Украине начала распространяться воздушная тревога, которая уже распространяется на Николаевскую область.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Воздушная тревога в Украине

Как сообщается, одна из ракет сейчас летит в направлении Баштанки Николаевской области.

Россияне запустили крылатые ракеты – куда летят вражеские цели
Источник: Telegram

По состоянию на 21:21 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:

Россияне запустили крылатые ракеты – куда летят вражеские цели
Источник: alerts.in.ua

Напомним, сегодня армия России уже запустила ударные беспилотники типа Shahed. Воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Херсонской областях.

Также сегодня днем из-за баллистической угрозы сирены звучали в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.

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