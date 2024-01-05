Россияне запустили крылатые ракеты — куда летят вражеские цели
Черноморский флот России провел сегодня вечером, 5 января, запуск крылатых ракет. Из-за угрозы с моря по Украине начала распространяться воздушная тревога, которая уже распространяется на Николаевскую область.
Об этом сообщают ВВС Украины.
Воздушная тревога в Украине
Как сообщается, одна из ракет сейчас летит в направлении Баштанки Николаевской области.
По состоянию на 21:21 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:
Напомним, сегодня армия России уже запустила ударные беспилотники типа Shahed. Воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Херсонской областях.
Также сегодня днем из-за баллистической угрозы сирены звучали в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.
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