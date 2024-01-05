Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У деяких областях України оголошено повітряну тривогу — яка загроза arrow

У деяких областях України оголошено повітряну тривогу — яка загроза

5 січня 2024 16:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У деяких областях України оголошено повітряну тривогу — яка загроза
Ракета в небі. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вдень, 5 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння. Небезпека є для таких областей: Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська та Херсонська.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні

"Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська та Дніпропетровська області загроза застосування балістичного озброєння", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що ворог може запускати ракети з південного напрямку.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

null
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли смт Козача Лопань та село Липці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Також ми писали, що росіяни здійснили чергову атаку по Україні сьогодні вночі, 5 січня. Сили протиповітряної оборони ліквідували 21 ударний безпілотник типу Shahed.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі