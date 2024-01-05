У деяких областях України оголошено повітряну тривогу — яка загроза

Ракета в небі. Фото: EPA

Сьогодні вдень, 5 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння. Небезпека є для таких областей: Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська та Херсонська.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська та Дніпропетровська області загроза застосування балістичного озброєння", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що ворог може запускати ракети з південного напрямку.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли смт Козача Лопань та село Липці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Також ми писали, що росіяни здійснили чергову атаку по Україні сьогодні вночі, 5 січня. Сили протиповітряної оборони ліквідували 21 ударний безпілотник типу Shahed.