У деяких областях України оголошено повітряну тривогу — яка загроза
Сьогодні вдень, 5 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння. Небезпека є для таких областей: Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська та Херсонська.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
"Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська та Дніпропетровська області загроза застосування балістичного озброєння", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попередили, що ворог може запускати ракети з південного напрямку.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли смт Козача Лопань та село Липці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.
Також ми писали, що росіяни здійснили чергову атаку по Україні сьогодні вночі, 5 січня. Сили протиповітряної оборони ліквідували 21 ударний безпілотник типу Shahed.
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