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Нічна атака росіян безпілотниками по Україні — скільки "шахедів" знищила ППО

5 січня 2024 12:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Нічна атака росіян безпілотниками по Україні — скільки "шахедів" знищила ППО
Мобільна група ППО. Фото: НГУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни здійснили чергову атаку по Україні сьогодні вночі, 5 січня. Сили протиповітряної оборони ліквідували 21 ударний безпілотник типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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За даними ПС ЗСУ, ворог здійснив атаку по Україні з району російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в Криму. Зазначається, що пуски БпЛА здійснювалися двома хвилями. Загалом зафіксовано 29 ударних дронів "Shahed-136/131", які РФ випустила в бік України.

Над знищенням повітряних цілей працювали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.

Українським силам ППО вдалося збити 21 ворожий БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

"Частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей", — додали в ПС ЗСУ.

Інфографіка ПС ЗСУ
Інфографіка ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Нагадаємо, ворог здійснював запуски ударних безпілотників по Дніпропетровщині вночі 5 січня. Однак сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та збили шість дронів типу Shahed в Криворізькому районі.

Додамо, вночі росіяни завдали удару безпілотниками типу Shahed по Херсонщині. Під прицілом опинилося Високе Тягинської громади. Внаслідок обстрілу постраждало сім місцевих жителів, серед яких один підліток.

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