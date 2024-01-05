Нічна атака росіян безпілотниками по Україні — скільки "шахедів" знищила ППО

Мобільна група ППО. Фото: НГУ

Росіяни здійснили чергову атаку по Україні сьогодні вночі, 5 січня. Сили протиповітряної оборони ліквідували 21 ударний безпілотник типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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За даними ПС ЗСУ, ворог здійснив атаку по Україні з району російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в Криму. Зазначається, що пуски БпЛА здійснювалися двома хвилями. Загалом зафіксовано 29 ударних дронів "Shahed-136/131", які РФ випустила в бік України.

Над знищенням повітряних цілей працювали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.

Українським силам ППО вдалося збити 21 ворожий БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

"Частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей", — додали в ПС ЗСУ.

Інфографіка ПС ЗСУ

Скриншот допису ПС ЗСУ

Нагадаємо, ворог здійснював запуски ударних безпілотників по Дніпропетровщині вночі 5 січня. Однак сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та збили шість дронів типу Shahed в Криворізькому районі.

Додамо, вночі росіяни завдали удару безпілотниками типу Shahed по Херсонщині. Під прицілом опинилося Високе Тягинської громади. Внаслідок обстрілу постраждало сім місцевих жителів, серед яких один підліток.