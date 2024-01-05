Ночная атака россиян беспилотниками по Украине — сколько "шахедов" уничтожила ПВО

Мобильная группа ПВО. Фото: НГУ

Россияне совершили очередную атаку по Украине сегодня ночью, 5 января. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 21 ударный беспилотник типа Shahed.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Успешная ночная работа ПВО 5 января

По данным ПС ВСУ, враг совершил атаку по Украине из района российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму. Отмечается, что пуски БпЛА производились двумя волнами. В общей сложности зафиксировано 29 ударных дронов Shahed-136/131, которые РФ выпустила в сторону Украины.

Над уничтожением воздушных целей работали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил.

Украинским силам ПВО удалось сбить 21 вражеский БпЛА в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

"Часть беспилотников враг направил по прифронтовой зоне Херсонской и Николаевской областей", — добавили в ВС ВСУ.

Инфографика ПС ВСУ

Скриншот поста ПС ВСУ

Напомним, враг производил запуски ударных беспилотников по Днепропетровщине ночью 5 января. Однако силы противовоздушной обороны провели успешную работу и сбили шесть дронов типа Shahed в Криворожском районе.

Добавим, ночью россияне нанесли удар беспилотниками типа Shahed по Херсонщине. Под прицелом оказалось Высокое Тягинской громады. В результате обстрела пострадали семь местных жителей, среди которых один подросток.