Ночная атака россиян беспилотниками по Украине — сколько "шахедов" уничтожила ПВО
Россияне совершили очередную атаку по Украине сегодня ночью, 5 января. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 21 ударный беспилотник типа Shahed.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Успешная ночная работа ПВО 5 января
По данным ПС ВСУ, враг совершил атаку по Украине из района российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму. Отмечается, что пуски БпЛА производились двумя волнами. В общей сложности зафиксировано 29 ударных дронов Shahed-136/131, которые РФ выпустила в сторону Украины.
Над уничтожением воздушных целей работали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил.
Украинским силам ПВО удалось сбить 21 вражеский БпЛА в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областей.
"Часть беспилотников враг направил по прифронтовой зоне Херсонской и Николаевской областей", — добавили в ВС ВСУ.
Напомним, враг производил запуски ударных беспилотников по Днепропетровщине ночью 5 января. Однако силы противовоздушной обороны провели успешную работу и сбили шесть дронов типа Shahed в Криворожском районе.
Добавим, ночью россияне нанесли удар беспилотниками типа Shahed по Херсонщине. Под прицелом оказалось Высокое Тягинской громады. В результате обстрела пострадали семь местных жителей, среди которых один подросток.
Читайте Новини.LIVE!