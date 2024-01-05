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Ворожа атака на Дніпропетровщину — скільки "шахедів" збили сили ППО

5 січня 2024 08:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ворожа атака на Дніпропетровщину — скільки "шахедів" збили сили ППО
Ворожий БпЛА в небі. Ілюстративне фото: Militarniy
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ворог здійснював запуски ударних безпілотників по Дніпропетровщині, сьогодні вночі, 5 січня. Однак сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та збили шість дронів типу Shahed в Криворізькому районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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За даними Лукашука, росіяни атакували Дніпропетровщину впродовж всієї ночі 5 січня. Сили ППО над Криворізьким районом здійснили успішне збиття шести ворожих безпілотників ближче до півночі та на ранок. 

Також голова ДОР вказав, що окупанти вночі обстріляли Нікопольський район з артилерії. Постраждалих та ушкоджень інфраструктури внаслідок обстрілу немає.

"Били по райцентру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Випустили близько півтора десятка снарядів", — зазначив Лукашук. 

Він також додав, що в інших районах регіону ніч пройшла спокійно та без атак ворога.

Скриншот допису Лукашука
Скриншот допису Лукашука 

Нагадаємо, росіяни завдали удару по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу сталося влучання артснарядів по місту. Ушкоджень та руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. 

Також ми повідомляли, що напередодні в Кривому Розі лунали гучні вибухи. Загарбники атакували місто повітряною зброєю.

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