Ворожа атака на Дніпропетровщину — скільки "шахедів" збили сили ППО

Ворожий БпЛА в небі. Ілюстративне фото: Militarniy

Ворог здійснював запуски ударних безпілотників по Дніпропетровщині, сьогодні вночі, 5 січня. Однак сили протиповітряної оборони провели успішну роботу та збили шість дронів типу Shahed в Криворізькому районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Збиття ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

За даними Лукашука, росіяни атакували Дніпропетровщину впродовж всієї ночі 5 січня. Сили ППО над Криворізьким районом здійснили успішне збиття шести ворожих безпілотників ближче до півночі та на ранок.

Також голова ДОР вказав, що окупанти вночі обстріляли Нікопольський район з артилерії. Постраждалих та ушкоджень інфраструктури внаслідок обстрілу немає.

"Били по райцентру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Випустили близько півтора десятка снарядів", — зазначив Лукашук.

Він також додав, що в інших районах регіону ніч пройшла спокійно та без атак ворога.

Скриншот допису Лукашука

Нагадаємо, росіяни завдали удару по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу сталося влучання артснарядів по місту. Ушкоджень та руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Також ми повідомляли, що напередодні в Кривому Розі лунали гучні вибухи. Загарбники атакували місто повітряною зброєю.