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Вражеская атака на Днепропетровщину — сколько "шахедов" сбили силы ПВО

5 января 2024 08:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Вражеская атака на Днепропетровщину — сколько "шахедов" сбили силы ПВО
Вражеский БпЛА в небе. Иллюстративное фото: Militarniy
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Враг осуществлял запуски ударных беспилотников по Днепропетровщине сегодня ночью, 5 января. Однако силы противовоздушной обороны провели успешную работу и сбили шесть дронов типа Shahed в Криворожском районе.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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По данным Лукашука, россияне атаковали Днепропетровщину всю ночь 5 января. Силы ПВО над Криворожским районом осуществили успешное сбивание шести вражеских беспилотников ближе к полуночи и к утру.

Также глава ДОР указал, что оккупанты ночью обстреляли Никопольский район из артиллерии. Пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате обстрелов нет.

"Били по райцентру, Марганецкой и Красногригорьевской громадах. Выпустили около полутора десятков снарядов", — отметил Лукашук.

Он также добавил, что в других районах региона ночь прошла спокойно и без атак врага.

Скриншот сообщения Лукашука
Скриншот поста Лукашука

Напомним, россияне нанесли удар по Никополю на Днепропетровщине. В результате обстрела произошло попадание артснарядов по городу. Повреждения и разрушения получила гражданская инфраструктура.

Также мы сообщали, что накануне в Кривом Роге раздавались громкие взрывы. Захватчики атаковали город воздушным оружием.

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