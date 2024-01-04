У Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи сьогодні, 4 січня

У Кривому Розі та Кропивницькому лунають гучні вибухи
У деяких областях України оголошено повітряну тривогу. Містяни зазначають, що чули гучні вибухи в Кривому Розі та Кропивницькому.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Вибухи у двох містах України 4 січня
В Україні існує загроза застосування балістичного озброєння ворога. Мешканці Кропивницького та Кривого Рогу повідомили про гучні вибухи у містах.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ українців попереджали про небезпеку.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі південного сходу!" — вказали в ПС ЗСУ.
Повітряна тривога лунає у таких областях:
- Кіровоградській;
- Миколаївській;
- Херсонській;
- на частині Дніпропетровської.
Нагадаємо, нещодавно під час повітряної тривоги в Дніпропетровській області працювала протиповітряна оборона. Вона приземлила два російські дрони.
Додамо, російські війська здійснили обстріл ракетами Кропивницького у четвер, 4 січня. Внаслідок атаки постраждав один з міських заводів, є постраждалі та жертви.
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