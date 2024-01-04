У Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи сьогодні, 4 січня

Дим в повітрі внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: vinmedia.com.ua

У деяких областях України оголошено повітряну тривогу. Містяни зазначають, що чули гучні вибухи в Кривому Розі та Кропивницькому.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Вибухи у двох містах України 4 січня

В Україні існує загроза застосування балістичного озброєння ворога. Мешканці Кропивницького та Кривого Рогу повідомили про гучні вибухи у містах.

Скриншот допису місцевих телеграм-каналів

Раніше у Повітряних силах ЗСУ українців попереджали про небезпеку.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі південного сходу!" — вказали в ПС ЗСУ.

Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

Повітряна тривога лунає у таких областях:

Кіровоградській;

Миколаївській;

Херсонській;

на частині Дніпропетровської.

Карта повітряних тривог

Нагадаємо, нещодавно під час повітряної тривоги в Дніпропетровській області працювала протиповітряна оборона. Вона приземлила два російські дрони.

Додамо, російські війська здійснили обстріл ракетами Кропивницького у четвер, 4 січня. Внаслідок атаки постраждав один з міських заводів, є постраждалі та жертви.