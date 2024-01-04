Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Кривому Розі та Кропивницькому лунають гучні вибухи arrow

У Кривому Розі та Кропивницькому лунають гучні вибухи

4 січня 2024 14:10
оновлено: 14:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Кривому Розі та Кропивницькому пролунали вибухи сьогодні, 4 січня
Дим в повітрі внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: vinmedia.com.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У деяких областях України оголошено повітряну тривогу. Містяни зазначають, що чули гучні вибухи в Кривому Розі та Кропивницькому.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Читайте також:

Вибухи у двох містах України 4 січня

В Україні існує загроза застосування балістичного озброєння ворога. Мешканці Кропивницького та Кривого Рогу повідомили про гучні вибухи у містах.

Скриншот допису місцевих телеграм-каналів
Скриншот допису місцевих телеграм-каналів

Раніше у Повітряних силах ЗСУ українців попереджали про небезпеку.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі південного сходу!" — вказали в ПС ЗСУ.

Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ
Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

Повітряна тривога лунає у таких областях:

  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Херсонській;
  • на частині Дніпропетровської.
Карта поввітряних ривог
Карта повітряних тривог

Нагадаємо, нещодавно під час повітряної тривоги в Дніпропетровській області працювала протиповітряна оборона. Вона приземлила два російські дрони.

Додамо, російські війська здійснили обстріл ракетами Кропивницького у четвер, 4 січня. Внаслідок атаки постраждав один з міських заводів, є постраждалі та жертви.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі