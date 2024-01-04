В Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы сегодня, 4 января

В Кривом Роге и Кропивницком раздаются громкие взрывы
В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога. Горожане отмечают, что слышали громкие взрывы в Кривом Роге и Кропивницком.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
Взрывы в двух городах Украины 4 января
В Украине существует угроза применения баллистического вооружения противника. Жители Кропивницкого и Кривого Рога сообщили о громких взрывах в городах.
Ранее в воздушных силах ВСУ украинцев предупреждали об опасности.
"Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока!" — указали в ВС ВСУ.
Воздушная тревога звучит в следующих областях:
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Херсонской;
- на части Днепропетровской.
Напомним, недавно во время воздушной тревоги в Днепропетровской области работала противовоздушная оборона. Она приземлила два русских дрона.
Добавим, российские войска совершили обстрел ракетами Кропивницкого в четверг, 4 января. В результате атаки пострадал один из городских заводов, есть пострадавшие и жертвы.
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