В Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы сегодня, 4 января

Дым в воздухе в результате взрыва. Иллюстративное фото: vinmedia.com.ua

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога. Горожане отмечают, что слышали громкие взрывы в Кривом Роге и Кропивницком.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

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В Украине существует угроза применения баллистического вооружения противника. Жители Кропивницкого и Кривого Рога сообщили о громких взрывах в городах.

Скриншот поста местных телеграмм-каналов

Ранее в воздушных силах ВСУ украинцев предупреждали об опасности.

"Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока!" — указали в ВС ВСУ.

Скриншот поста Воздушных сил ВСУ

Воздушная тревога звучит в следующих областях:

Кировоградской;

Николаевской;

Херсонской;

на части Днепропетровской.

Карта воздушных тревог

Напомним, недавно во время воздушной тревоги в Днепропетровской области работала противовоздушная оборона. Она приземлила два русских дрона.

Добавим, российские войска совершили обстрел ракетами Кропивницкого в четверг, 4 января. В результате атаки пострадал один из городских заводов, есть пострадавшие и жертвы.