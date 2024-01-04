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Росія атакувала ракетами Кропивницький — є поранені та загиблий

4 січня 2024 11:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ракетний обстріл Кропивницького 4 січня – є жертви
Наслідки обстрілу Кіровоградської області. Фото архівне. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська здійснили обстріл ракетами Кропивницького у четвер, 4 січня. Внаслідок атаки постраждав один із міських заводів, є постраждалі та жертви.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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За словами Райковича, внаслідок обстрілу Кропивницького є поранені та загиблий.

"Під час сьогоднішнього ракетного удару по Кропивницькому на території промислового підприємства сталися травми й зафіксовано одну смерть", — заявив він.

При цьому він уточнив, що більше подробиць буде згодом.

Варто зазначити, що раніше повідомлялося про вибухи в місті. Райкович закликав не розповсюджувати інформацію в соціальних мережах, обіцяючи пізніше надати подробиці події.

Кропивницький
Обстріл Кропивницького 4 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські війська жорстко обстріляли Миколаївську область увечері 3 січня та вранці 4 січня. Так, внаслідок обстрілу Снігурівки є поранені, серед них дитина.

Також загарбники завдали удару по Нікополю в Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу сталося влучення артснарядів містом. Пошкодження та руйнування отримала цивільна інфраструктура.

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