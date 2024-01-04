Ракетний обстріл Кропивницького 4 січня – є жертви

Росія атакувала ракетами Кропивницький — є поранені та загиблий
Російські війська здійснили обстріл ракетами Кропивницького у четвер, 4 січня. Внаслідок атаки постраждав один із міських заводів, є постраждалі та жертви.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Обстріл Кропивницького 4 січня — що відомо
За словами Райковича, внаслідок обстрілу Кропивницького є поранені та загиблий.
"Під час сьогоднішнього ракетного удару по Кропивницькому на території промислового підприємства сталися травми й зафіксовано одну смерть", — заявив він.
При цьому він уточнив, що більше подробиць буде згодом.
Варто зазначити, що раніше повідомлялося про вибухи в місті. Райкович закликав не розповсюджувати інформацію в соціальних мережах, обіцяючи пізніше надати подробиці події.
Нагадаємо, що російські війська жорстко обстріляли Миколаївську область увечері 3 січня та вранці 4 січня. Так, внаслідок обстрілу Снігурівки є поранені, серед них дитина.
Також загарбники завдали удару по Нікополю в Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу сталося влучення артснарядів містом. Пошкодження та руйнування отримала цивільна інфраструктура.
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