Ракетный обстрел Кропивницкого 4 января - есть жертвы

Россия атаковала ракетами Кропивницкий — есть раненые и погибший
Российские войска совершили обстрел ракетами Кропивницкого в четверг, 4 января. В результате атаки пострадал один из городских заводов, имеются пострадавшие и жертвы.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Обстрел Кропивницкого 4 января — что известно
По словам Райковича, в результате обстрела Кропивницкого, есть раненые и погибший.
"В ходе сегодняшнего ракетного удара по Кропивницкому на территории промышленного предприятия произошли травмы и зафиксирована одна смерть", — заявил он.
При этом он уточнил, что больше подробностей будет позже.
Стоит отметить, что до этого сообщалось о взрывах в городе. Райкович призывал не распространять информацию в социальных сетях, обещая позже предоставить подробности произошедшего.
Напомним, что российские войска жестко обстреляли Николаевскую область вечером 3 января и утром 4 января. Так, в результате обстрела Снегиревки есть раненые, среди них ребенок.
Также захватчики нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области. В результате обстрела произошло попадание артснарядов по городу. Повреждения и разрушения получила гражданская инфраструктура.
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