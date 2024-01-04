Ракетный обстрел Кропивницкого 4 января - есть жертвы

Последствия обстрела Кировоградской области. Фото архивное. Фото: Reuters

Российские войска совершили обстрел ракетами Кропивницкого в четверг, 4 января. В результате атаки пострадал один из городских заводов, имеются пострадавшие и жертвы.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

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По словам Райковича, в результате обстрела Кропивницкого, есть раненые и погибший.

"В ходе сегодняшнего ракетного удара по Кропивницкому на территории промышленного предприятия произошли травмы и зафиксирована одна смерть", — заявил он.

При этом он уточнил, что больше подробностей будет позже.

Стоит отметить, что до этого сообщалось о взрывах в городе. Райкович призывал не распространять информацию в социальных сетях, обещая позже предоставить подробности произошедшего.

Обстрел Кропивницкого 4 января. Фото: скриншот

Напомним, что российские войска жестко обстреляли Николаевскую область вечером 3 января и утром 4 января. Так, в результате обстрела Снегиревки есть раненые, среди них ребенок.

Также захватчики нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области. В результате обстрела произошло попадание артснарядов по городу. Повреждения и разрушения получила гражданская инфраструктура.