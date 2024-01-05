В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога — какая угроза
Сегодня днем, 5 января, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас существует угроза применения баллистического вооружения. Опасность есть для таких областей: Кировоградская, Днепропетровская, Николаевская и Херсонская.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
"Кировоградская, Николаевская, Херсонская и Днепропетровская области угроза применения баллистического вооружения", — говорится в сообщении.
В воздушных силах ВСУ предупредили, что враг может запускать ракеты с южного направления.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, сегодня оккупанты обстреляли пгт Казачья Лопань и село Липцы. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.
Также мы писали, что россияне совершили очередную атаку по Украине сегодня ночью, 5 января. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 21 ударный беспилотник типа Shahed.
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