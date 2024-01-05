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Движение "шахедов" по Украине продолжается — куда направляются вражеские дроны

5 января 2024 22:28
обновлено: 23:01
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Илья Рябинин
редактор
Движение "шахедов" по Украине продолжается — куда направляются вражеские дроны
Рендер полета Shahed-136 в вечернем небе. Фото иллюстративное: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украиной продолжает распространяться воздушная тревога. В воздушном пространстве страны по-прежнему находятся иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Воздушная тревога в Украине

Беспилотники летят через Кировоградскую область, северо-западным курсом. По предварительным данным они входят в воздушное пространство Черкасской области.

Движение "шахедов" по Украине продолжается — куда направляются вражеские дроны
Источник: Telegram

По состоянию на 22:37 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Движение "шахедов" по Украине продолжается — куда направляются вражеские дроны
Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 22:54: дроны вторглись в воздушное пространство Черкасской области, тем самым создав угрозу Киевской области с юга.

Движение "шахедов" по Украине продолжается — куда направляются вражеские дроны
Источник: Telegram

Обновлено в 22:58: воздушная тревога звучит и в Киевской области. В данный момент карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Движение "шахедов" по Украине продолжается — куда направляются вражеские дроны
Источник: alerts.in.ua

Напомним, что из-за сегодняшнего запуска росармейцами "шахедов", воздушная тревога звучала в Николаевской и Херсонской областях.

Но на этом оккупанты не остановились, и спустя время Черноморский флот запустил крылатую ракету по курсу на Николаевскую область.

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