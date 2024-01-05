Движение "шахедов" по Украине продолжается — куда направляются вражеские дроны
Украиной продолжает распространяться воздушная тревога. В воздушном пространстве страны по-прежнему находятся иранские дроны-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщают ВВС Украины.
Воздушная тревога в Украине
Беспилотники летят через Кировоградскую область, северо-западным курсом. По предварительным данным они входят в воздушное пространство Черкасской области.
По состоянию на 22:37 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Обновлено в 22:54: дроны вторглись в воздушное пространство Черкасской области, тем самым создав угрозу Киевской области с юга.
Обновлено в 22:58: воздушная тревога звучит и в Киевской области. В данный момент карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Напомним, что из-за сегодняшнего запуска росармейцами "шахедов", воздушная тревога звучала в Николаевской и Херсонской областях.
Но на этом оккупанты не остановились, и спустя время Черноморский флот запустил крылатую ракету по курсу на Николаевскую область.
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