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Рух "шахедів" Україною триває — куди прямують ворожі дрони

5 січня 2024 22:28
оновлено: 23:01
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Ілля Рябінін
редактор
Рух "шахедів" Україною триває — куди прямують ворожі дрони
Рендер польоту Shahed-136 у вечірньому небі. Фото ілюстративне: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Україною продовжує ширитись повітряна тривога. В повітряному просторі країни досі перебувають іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляють ВПС України

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Як повідомляється, безпілотники летять через Кіровоградську область, північно-західним курсом. За попередніми даними, вони входять в повітряний простір Черкаської області. 

Рух "шахедів" Україною триває — куди прямують ворожі дрони
Джерело: Telegram

Станом на 22:37 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Рух "шахедів" Україною триває — куди прямують ворожі дрони
Джерело: alerts.in.ua

Оновлено: о 22:54: дрони вдерлися в повітряний простір Черкаської області, тим самим створивши загрозу Київській області з півдня.

Рух "шахедів" Україною триває — куди прямують ворожі дрони
Джерело: Telegram

Оновлено о 22:58: повітряна тривога лунає й на Київській області. Наразі карта повітряних тривог виглядає наступним чином:

Рух "шахедів" Україною триває — куди прямують ворожі дрони
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що через сьогоднішній запуск росармійцями "шахедів", повітряна тривога лунала в Миколаївській та Херсонській областях.

Та на цьому окупанти не зупинились, і згодом Чорноморський флот запустив крилату ракету курсом на Миколаївщину. 

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