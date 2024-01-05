Рух "шахедів" Україною триває — куди прямують ворожі дрони
Україною продовжує ширитись повітряна тривога. В повітряному просторі країни досі перебувають іранські дрони-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляють ВПС України.
Повітряна тривога в Україні
Як повідомляється, безпілотники летять через Кіровоградську область, північно-західним курсом. За попередніми даними, вони входять в повітряний простір Черкаської області.
Станом на 22:37 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Оновлено: о 22:54: дрони вдерлися в повітряний простір Черкаської області, тим самим створивши загрозу Київській області з півдня.
Оновлено о 22:58: повітряна тривога лунає й на Київській області. Наразі карта повітряних тривог виглядає наступним чином:
Нагадаємо, що через сьогоднішній запуск росармійцями "шахедів", повітряна тривога лунала в Миколаївській та Херсонській областях.
Та на цьому окупанти не зупинились, і згодом Чорноморський флот запустив крилату ракету курсом на Миколаївщину.
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