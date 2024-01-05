Рух "шахедів" Україною триває — куди прямують ворожі дрони

Рендер польоту Shahed-136 у вечірньому небі. Фото ілюстративне: Pacific Press

Україною продовжує ширитись повітряна тривога. В повітряному просторі країни досі перебувають іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляють ВПС України.

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Як повідомляється, безпілотники летять через Кіровоградську область, північно-західним курсом. За попередніми даними, вони входять в повітряний простір Черкаської області.

Джерело: Telegram

Станом на 22:37 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Оновлено: о 22:54: дрони вдерлися в повітряний простір Черкаської області, тим самим створивши загрозу Київській області з півдня.

Джерело: Telegram

Оновлено о 22:58: повітряна тривога лунає й на Київській області. Наразі карта повітряних тривог виглядає наступним чином:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що через сьогоднішній запуск росармійцями "шахедів", повітряна тривога лунала в Миколаївській та Херсонській областях.

Та на цьому окупанти не зупинились, і згодом Чорноморський флот запустив крилату ракету курсом на Миколаївщину.