СБУ поразила вражеский комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Белгородской области, — источники
В Белгородской области (РФ) этой ночью раздавались взрывы. Как стало известно, СБУ поразила вражеский комплекс ПВО С-400 "Триумф".
Об этом сообщили источники в СБУ.
Подробности атаки
Спецназовцам СБУ удалось атаковать стратегический комплекс ПВО С-400 "Триумф" вблизи Белгорода. Цена такого комплекса – 1,2 миллиарда долларов США.
"Бавовна" для российской ПВО
На выложенных россиянами видео слышно около 20 взрывов в месте расположения "Триумфа" и его РЛС. В настоящее время в соседних населенных пунктах исчез свет.
Отметим, что это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ "забавовнила" в течение последнего месяца. Первый поразили в Евпатории 14 сентября.
После таких "триумфальных хлопков" в СБУ советуют российским оккупантам подумать о новом названии для этого комплекса.
Напомним, в российских Брянске и Белгороде были слышны взрывы сегодня ночью, 4 октября. Власти заявили о работе ПВО.