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СБУ поразила вражеский комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Белгородской области, — источники

4 октября 2023 12:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
СБУ поразила вражеский комплекс ПВО С-400 "Триумф" в Белгородской области, — источники
Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Фото: Минобороны РФ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Белгородской области (РФ) этой ночью раздавались взрывы. Как стало известно, СБУ поразила вражеский комплекс ПВО С-400 "Триумф".

Об этом сообщили источники в СБУ.

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Подробности атаки

Спецназовцам СБУ удалось атаковать стратегический комплекс ПВО С-400 "Триумф" вблизи Белгорода. Цена такого комплекса – 1,2 миллиарда долларов США.

"Бавовна" для российской ПВО

На выложенных россиянами видео слышно около 20 взрывов в месте расположения "Триумфа" и его РЛС. В настоящее время в соседних населенных пунктах исчез свет.

Отметим, что это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ "забавовнила" в течение последнего месяца. Первый поразили в Евпатории 14 сентября.

После таких "триумфальных хлопков" в СБУ советуют российским оккупантам подумать о новом названии для этого комплекса.

Напомним, в российских Брянске и Белгороде были слышны взрывы сегодня ночью, 4 октября. Власти заявили о работе ПВО.

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