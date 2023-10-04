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СБУ уразила ворожий комплекс ППО С-400 "Тріумф" у Бєлгородській області, — джерела

4 жовтня 2023 12:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
СБУ уразила ворожий комплекс ППО С-400 "Тріумф" у Бєлгородській області, — джерела
Комплекс ППО С-400 "Тріумф". Фото: Мiноборони РФ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Бєлгородській області (РФ) цієї ночі лунали вибухи. Як стало відомо, СБУ уразила ворожий комплекс ППО С-400 "Тріумф".

Про це Новини.LIVE повідомили джерела в СБУ. 

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Подробиці атаки

Спецпризначенцям СБУ вдалося атакувати стратегічний комплекс ППО С-400 "Тріумф" поблизу Бєлгорода. Ціна такого комплексу — 1,2 мільярдів доларів США.

"Бавовна" для російської ППО

На викладених росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його РЛС. У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло.

Зазначимо, що це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ "забавовнила" протягом останнього місяця. Перший вразили в Євпаторії 14 вересня.

Після таких "тріумфальних бавовн" в СБУ радять російським окупантам подумати над новою назвою для цього комплексу.

Нагадаємо, у російських Брянську та Бєлгороді було чути вибухи сьогодні вночі, 4 жовтня. Влада заявила про роботу ППО.

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