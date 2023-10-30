СБУ задержала агента РФ, который устанавливал камеры и шпионил за ВСУ в Запорожье

Задержание российского агента. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, установившего скрытые вебкамеры на дорогах Запорожья, чтобы шпионить за колоннами ВСУ. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в СБУ и Офисе Генерального прокурора.

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Правоохранители рассказали, что подозреваемый собирал разведданные о маршрутах движения и количестве техники и военных сил обороны, которые отправлялись на передовую. Кроме того, первой его задачей было собрать сведения о местном областном управлении СБУ.

"Таким образом, он попал в поле зрения внутренней безопасности и контрразведки украинской спецслужбы, которые начали документировать противоправную деятельность российского агента", — говорится в сообщении.

Установлено, что для отслеживания колонн ВСУ предатель установил вдоль основных автодорог региона собственные скрытые веб-камеры. В зоне особого внимания России были колонны тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, вовлеченные в контрнаступательные операции на южном фронте.

Агент установил веб-камеры в локациях, на которые ему указал "куратор" из ФСБ. После установки веб-камер они должны осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию автомобильного трафика с предоставлением удаленного доступа кадровым сотрудникам российских спецслужб.

За выполнение вражеской задачи российская спецслужба переправила на банковскую карточку своего агента денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.

Какое наказание ждет предателя

Правоохранителям удалось арестовать коллаборанта. На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Сейчас он находится под стражей.

Напомним, несколько дней назад СБУ арестовала агента РФ, корректировавшего ракетные удары по Славянску и Лиману.