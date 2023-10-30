СБУ затримала агента РФ, який встановлював камери і шпигував за ЗСУ на Запоріжжі

Затримання російського агента. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який встановив приховані вебкамери на дорогах Запоріжжя, щоб шпигувати за колонами ЗСУ. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили в СБУ та Офісі Генерального прокурора.

Читайте також:

Яке завдання поставили окупанти перед зрадником

Правоохоронці розповіли, що підозрюваний збирав розвіддані про маршрути руху та кількість техніки і військових Сил оборони, які відправлялися на передову. Окрім того, найпершим його завданням було зібрати відомості про місцеве обласне управління СБУ.

"Таким чином він потрапив у поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки української спецслужби, які почали документувати протиправну діяльність російського агента", — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що для відслідковування колон ЗСУ зрадник встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери. У зоні особливої уваги Росії були колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті.

Агент встановив вебкамери у локаціях, на які йому вказав "куратор" з ФСБ. Після встановлення вебкамер вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу кадровим співробітникам російських спецслужб.

За виконання ворожого завдання російська спецслужба переправила на банківську картку свого агента грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень.

Яке покарання чекає на зрадника

Правоохоронцям вдалося затримати колаборанта. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, декілька днів тому СБУ заарештувала агента РФ, який коригував ракетні удари по Слов'янську та Лиману.