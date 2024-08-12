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СБУ задержала информатора ГРУ, которая следила за ВСУ на одном из самых горячих направлений

12 августа 2024 13:45
Евгения Брюховецкая - редактор
Шпионила по позициям ВСУ - на Донеччине разоблачили российского информатора
Российский шпион. Фото: СБУ
Евгения Брюховецкая - редактор

Служба безопасности Украины задержала российского информатора, которая шпионила за оборонными линиями ВСУ на Покровском направлении. Больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов и боевых позиций артиллерии.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 12 августа.

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Шпионила за позициями ВСУ на Донеччине

Правоохранители разоблачили российского агента, которая передавала агрессору локации оборонных линий подразделений ВСУ на Покровском направлении.

"Больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов и боевых позиций артиллерии, которая держит под огненным контролем штурмовые группы оккупантов. Разведывательные сведения нужны были рашистам для подготовки боевых операций с целью прорыва обороны украинских войск на самом горячем направлении фронта", — говорится в сообщении.

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Скриншот переписки

Российским шпионом оказалась жительница города Новогродовка, которую враг привлек дистанционно через Telegram-канал в июне этого года. Туда она по собственной инициативе "сливала" пункты дислокации Сил обороны.

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Скриншот переписки

Для выполнения задачи женщина обходила территорию прифронтовой громады и фиксировала места базирования украинских военных.

Также во время бытовых разговоров с жителями близлежащих поселков она выспрашивала нужную информацию и передавала разведке России через "связного" боевика воюющей на восточном фронте оккупационной группировки.

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Скриншот переписки

СБУ удалось своевременно разоблачить вражеского информатора, задокументировать ее преступные действия и задержать в собственном доме. Одновременно проведены комплексные мероприятия по обеспечению позиций ВСУ.

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Скриншот переписки

Во время обысков изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности. Женщине сообщили о подозрении, ей грозит до восьми лет тюрьмы.

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