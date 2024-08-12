Шпионила по позициям ВСУ - на Донеччине разоблачили российского информатора

СБУ задержала информатора ГРУ, которая следила за ВСУ на одном из самых горячих направлений
Служба безопасности Украины задержала российского информатора, которая шпионила за оборонными линиями ВСУ на Покровском направлении. Больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов и боевых позиций артиллерии.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 12 августа.
Шпионила за позициями ВСУ на Донеччине
Правоохранители разоблачили российского агента, которая передавала агрессору локации оборонных линий подразделений ВСУ на Покровском направлении.
"Больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов и боевых позиций артиллерии, которая держит под огненным контролем штурмовые группы оккупантов. Разведывательные сведения нужны были рашистам для подготовки боевых операций с целью прорыва обороны украинских войск на самом горячем направлении фронта", — говорится в сообщении.
Российским шпионом оказалась жительница города Новогродовка, которую враг привлек дистанционно через Telegram-канал в июне этого года. Туда она по собственной инициативе "сливала" пункты дислокации Сил обороны.
Для выполнения задачи женщина обходила территорию прифронтовой громады и фиксировала места базирования украинских военных.
Также во время бытовых разговоров с жителями близлежащих поселков она выспрашивала нужную информацию и передавала разведке России через "связного" боевика воюющей на восточном фронте оккупационной группировки.
СБУ удалось своевременно разоблачить вражеского информатора, задокументировать ее преступные действия и задержать в собственном доме. Одновременно проведены комплексные мероприятия по обеспечению позиций ВСУ.
Во время обысков изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности. Женщине сообщили о подозрении, ей грозит до восьми лет тюрьмы.
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