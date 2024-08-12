Шпигувала за позиціями ЗСУ - на Донеччині викрили російську інформаторку

Російська шпигунка. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російську інформаторку, яка шпигувала за оборонними лініями ЗСУ на Покровському напрямку. Найбільше ворога цікавили координати укріпрайонів та бойових позицій артилерії.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 12 серпня.

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Правоохоронці викрили російську агентку, яка передавала агресору локації оборонних ліній підрозділів ЗСУ на Покровському напрямку.

"Найбільше ворога цікавили координати укріпрайонів та бойових позицій артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Розвідувальні відомості потрібні були рашистам для підготовки бойових операцій з метою прориву оборони українських військ на найгарячішому напрямку фронту", — йдеться у повідомленні.

Скриншот листування

Російською шпигункою виявилася мешканка міста Новогродівка, яку ворог залучив дистанційно через Telegram-канал у червні цього року. Туди вона за власної ініціативи "зливала" пункти дислокації Сил оборони.

Скриншот листування

Для виконання завдання жінка обходила територію прифронтової громади та фіксувала місця базування українських військових.

Також під час побутових розмов з мешканцями прилеглих селищ вона випитувала потрібну інформацію та передавала розвідці Росії через "зв’язкового" бойовика окупаційного угруповання, що воює на східному фронті.

Скриншот листування

СБУ вдалося своєчасно викрити ворожу інформаторку, задокументувати її злочинні дії та затримати у власному помешканні. Одночасно проведено комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

Скриншот листування

Під час обшуків вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності. Жінці повідомили про підозру, їй загрожує до восьми років в'язниці.