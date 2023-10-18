СБУ задержала предателя, предоставлявшего информацию российскому пропагандисту Татарскому
В Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала предателя, работавшего на кремлевского "военкора" Татарского. Он посылал ему важную информацию о Силах обороны Украины.
Об этом сообщили в СБУ.
СБУ задержала предателя
Контрразведка Службы безопасности провела многоходовую спецоперацию, в результате которой был задержан агент Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ). Он собирал разведданные о перемещении сил обороны в направлениях восточного и южного фронтов.
С ноября 2022 по апрель 2023 года всю полученную информацию фигурант дистанционно присылал своему "связному", которым был российский "военкор" Владлен Татарский.
В дальнейшем кремлевский пропагандист передавал эту информацию представителям военной разведки РФ.
Пытался "залечь на дно"
После ликвидации вражеского блогера агент пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ все равно вышли на вражеского приспешника, установили его местонахождение и задержали.
По данным следствия, агентом оказался житель одного из городов вблизи Днепра, уже имеющий две судимости. По имеющимся данным, Татарский дистанционно завербовал его осенью 2022 года и предложил сотрудничество с РФ.
Для сбора разведданных фигурант регулярно объезжал окрестности Днепра и скрыто фиксировал маршруты движения подразделений ВСУ.
После каждого "сеанса" связи с агрессором он тщательно удалял все отправленные сообщения.
Оперативные действия СБУ
Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу окупантов.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в содействии государству-агрессору. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала шпиона российской разведки, собиравшего разведывательные данные о "Гвардии наступления" Министерства внутренних дел. Изменником оказался боец Национальной гвардии.
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