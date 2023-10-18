СБУ задержала предателя, предоставлявшего информацию российскому пропагандисту Татарскому

Сотрудники СБУ с задержанным коллаборантом. Фото: СБУ

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала предателя, работавшего на кремлевского "военкора" Татарского. Он посылал ему важную информацию о Силах обороны Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

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Контрразведка Службы безопасности провела многоходовую спецоперацию, в результате которой был задержан агент Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ). Он собирал разведданные о перемещении сил обороны в направлениях восточного и южного фронтов.

С ноября 2022 по апрель 2023 года всю полученную информацию фигурант дистанционно присылал своему "связному", которым был российский "военкор" Владлен Татарский.

В дальнейшем кремлевский пропагандист передавал эту информацию представителям военной разведки РФ.

Пытался "залечь на дно"

После ликвидации вражеского блогера агент пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ все равно вышли на вражеского приспешника, установили его местонахождение и задержали.

По данным следствия, агентом оказался житель одного из городов вблизи Днепра, уже имеющий две судимости. По имеющимся данным, Татарский дистанционно завербовал его осенью 2022 года и предложил сотрудничество с РФ.

Для сбора разведданных фигурант регулярно объезжал окрестности Днепра и скрыто фиксировал маршруты движения подразделений ВСУ.

После каждого "сеанса" связи с агрессором он тщательно удалял все отправленные сообщения.

Изъята у коллаборанта аппаратура. Фото: СБУ

Оперативные действия СБУ

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу окупантов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в содействии государству-агрессору. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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