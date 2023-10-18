СБУ затримала зрадника, який надавав інформацію російському пропагандисту Татарському

Співробітники СБУ з затриманим колаборантом. Фото: СБУ

В Дніпропетровській області Служба безпеки України затримала зрадника, який працював на кремлівського "воєнкора" Татарського. Він надсилав йому важливу інформацію про Сили оборони України.

Про це повідомили в СБУ.

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Контррозвідка Служби безпеки провела багатоходову спецоперацію, у результаті якої було затримано агента Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ). Він збирав розвіддані про переміщення Сил оборони у напрямках східного та південного фронтів.

З листопада 2022 року по квітень 2023 року всю отриману інформацію фігурант дистанційно надсилав своєму "зв’язковому", яким був російський "воєнкор" Владлен Татарський.

У подальшому кремлівський пропагандист передавав цю інформацію представникам воєнної розвідки РФ.

Намагався "залягти на дно"

Після ліквідації ворожого блогера агент намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно вийшли на ворожого поплічника, встановили його місцезнаходження і затримали.

За даними слідства, агентом виявився мешканець одного із міст поблизу Дніпра, який вже має дві судимості. За наявними даними, Татарський дистанційно завербував його восени 2022 року і запропонував співпрацю з РФ.

Для збору розвідданих фігурант регулярно об’їжджав околиці Дніпра та приховано фіксував маршрути руху підрозділів ЗСУ.

Після кожного "сеансу" зв’язку з агресором він ретельно видаляв усі відправлені повідомлення.

Вилучена у колаборанта апаратура. Фото: СБУ

Оперативні дії СБУ

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру у сприянні державі-агресору.Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала шпигуна російської розвідки, який збирав розвідувальні дані про "Гвардію наступу" Міністерства внутрішніх справ. Зрадником виявився боєць Національної гвардії.