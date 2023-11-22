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СБУ задержала предателя, сдававшего российским спецслужбам позиции ВСУ

22 ноября 2023 13:31
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
СБУ задержала предателя, сдававшего российским спецслужбам позиции ВСУ
Спецназовцы задержали коллаборанта. Фото: СБУ
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области агента российской ФСБ, который разведывал оборонные рубежи Украины на границе с РФ. Мужчина собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на приграничных территориях Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Больше всего врага интересовали возможные направления движения тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, в том числе гаубиц и реактивных систем залпового огня в районе освобожденного Волчанск.

"Для ориентировочной установки таких "маршрутов" фигурант обходил местность и искал следы танковых гусениц. Также он выспрашивал "нужную" информацию у своих знакомых местных жителей под видом бытовых разговоров", — сообщили в СБУ.

Кроме этого, российский агент пытался узнать места базирования подразделений СБУ и Национальной полиции вблизи границы с РФ. А в случае вражеских "прилетов" злоумышленник собирал информацию об их последствиях и "отчитывался" оккупантам.

"Еще одной его задачей было создание собственной сети информаторов, в которую должно было войти как можно больше жителей освобожденных районов Харьковской области", — отметили в СБУ.

По данным следствия, российским агентом оказался 41-летний житель Волчанска, который в июле этого года был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ и избрал оперативный псевдоним "Лексус".

Во время обыска по месту жительства задержанного изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с ФСБ.

СБУ
Переписка коллаборанта с ФСБ. Фото: СБУ
Переписка коллаборанта с ФСБ. Фото: СБУ
Переписка коллаборанта с ФСБ. Фото: СБУ
Переписка коллаборанта с ФСБ. Фото: СБУ
Переписка коллаборанта с ФСБ. Фото: СБУ

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", — подытожили в пресс-службе СБУ.

Напомним, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей российские оккупанты вербуют информаторов среди местных безработных. Захватчики уже создали целую сеть.

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