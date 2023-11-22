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СБУ затримала зрадника, який здавав російським спецслужбам позиції ЗСУ

22 листопада 2023 13:31
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
СБУ затримала зрадника, який здавав російським спецслужбам позиції ЗСУ
Спецпризначенці затримали колаборанта. Фото: СБУ
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Служба безпеки України затримала на Харківщині агента російської ФСБ, який розвідував оборонні рубежі України на кордоні з РФ. Чоловік збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на прикордонних територіях Харківщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Найбільше ворога цікавили можливі напрямки руху важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, у тому числі гаубиць та реактивних систем залпового вогню в районі звільненого Вовчанська.

"Для орієнтовного встановлення таких "маршрутів" фігурант обходив місцевість та шукав сліди танкових гусениць. Також він випитував "потрібну" інформацію у своїх знайомих місцевих жителів під виглядом побутових розмов", — повідомили в СБУ.

Крім того, російський агент намагався дізнатися про місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції поблизу кордону з РФ. А у разі ворожих "прильотів", зловмисник збирав інформацію про їхні наслідки та "звітував" окупантам.

"Ще одним його завданням було створення власної мережі інформаторів, до якої мало ввійти якомога більше мешканців звільнених районів Харківщини", — зазначили в СБУ.

За даними слідства, російським агентом виявився 41-річний мешканець Вовчанська, який у липні цього року був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ та обрав собі оперативний псевдонім "Лексус".

Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

СБУ
Переписка колаборанта з ФСБ. Фото: СБУ
Переписка колаборанта з ФСБ. Фото: СБУ
Переписка колаборанта з ФСБ. Фото: СБУ
Переписка колаборанта з ФСБ. Фото: СБУ
Переписка колаборанта з ФСБ. Фото: СБУ

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", — підсумували в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські окупанти вербують інформаторів серед місцевих безробітних. Загарбники вже створили цілу мережу.

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