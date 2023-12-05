Сенцов прокомментировал критику Безуглой по поводу Залужного

Олег Сенцов дает интервью "Украинской правде". Фото: скриншот

Известный украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов, сейчас защищающий страну в рядах Вооруженных сил Украины, прокомментировал критику Марьяны Безуглой в адрес главнокомандующего Валерия Залужного.

Свое мнение Сенцов высказал в интервью "Украинской правде".

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"Обсуждать человека, у которого есть такие ментальные проблемы — это не очень толерантно. Отношение военных к Залужному хорошее. Мое персонально тоже", — отметил Сенцов.

Олег Сенцов также отметил, что он надеется, что Залужного не отправят в отставку.

"Я надеюсь, что этого не произойдет. Я являюсь одним из командиров на поле боя. У меня есть свой командир, у него есть свой. Поэтому я не комментирую политические заявления или политическую жизнь этой страны. Как военнослужащий я могу только говорить о проблемах, какие я вижу", — отметил Сенцов.

Сенцов также подчеркнул, что он никак не может комментировать слухи о конфликте между политической и военной властью страны.

Ранее мы сообщали, что депутаты политфракции "Слуга народа" во время заседания в конце этой недели проанализируют одиозные заявления Марьяны Безуглой об отставке действующего военного командования ВСУ во главе с Валерием Залужным.

Напомним, что ранее часть депутатов СН захотела исключить Безуглу из фракции после ее скандальных заявлений. А не так давно одиозная политика устроила "кастинг" на должность Главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.