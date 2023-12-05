Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сенцов прокомментировал критику Безуглой по поводу Залужного arrow

Сенцов прокомментировал критику Безуглой по поводу Залужного

5 декабря 2023 18:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сенцов прокомментировал критику Безуглой по поводу Залужного
Олег Сенцов дает интервью "Украинской правде". Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Известный украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов, сейчас защищающий страну в рядах Вооруженных сил Украины, прокомментировал критику Марьяны Безуглой в адрес главнокомандующего Валерия Залужного.

Свое мнение Сенцов высказал в интервью "Украинской правде".

Читайте также:

Сенцов отказался давать комментарий

"Обсуждать человека, у которого есть такие ментальные проблемы — это не очень толерантно. Отношение военных к Залужному хорошее. Мое персонально тоже", — отметил Сенцов.

Олег Сенцов также отметил, что он надеется, что Залужного не отправят в отставку.

"Я надеюсь, что этого не произойдет. Я являюсь одним из командиров на поле боя. У меня есть свой командир, у него есть свой. Поэтому я не комментирую политические заявления или политическую жизнь этой страны. Как военнослужащий я могу только говорить о проблемах, какие я вижу", — отметил Сенцов.

Сенцов также подчеркнул, что он никак не может комментировать слухи о конфликте между политической и военной властью страны.

Ранее мы сообщали, что депутаты политфракции "Слуга народа" во время заседания в конце этой недели проанализируют одиозные заявления Марьяны Безуглой об отставке действующего военного командования ВСУ во главе с Валерием Залужным.

Напомним, что ранее часть депутатов СН захотела исключить Безуглу из фракции после ее скандальных заявлений. А не так давно одиозная политика устроила "кастинг" на должность Главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации - 80x80

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме