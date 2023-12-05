Сенцов прокоментував критику Безуглої щодо Залужного
Відомий український кінорежисер та сценарист Олег Сенцов, який зараз захищає країну в лавах Збройних сил України, прокоментував критику Мар'яни Безуглої на адресу головнокомандувача Валерія Залужного.
Свою думку Сенцов висловив в інтерв'ю "Українській правді".
Сєнцов відмовився давати коментар
"Обговорювати людину, в якої є такі ментальні проблеми — це не дуже толерантно. Ставлення військових до Залужного є хорошим. Моє персонально теж", — зазначив Сенцов.
Олег Сенцов також зазначив, що він сподівається, що Залужного не відправлять у відставку.
"Я сподіваюся, що цього не відбудеться. Я є одним з командирів на полі бою. В мене є свій командир, у нього є свій. Тому я не коментую політичні заяви чи політичне життя цієї країни. Як військовослужбовець я можу лише говорити про проблеми, які я бачу", — зазначив Сенцов.
Сенцов також підкреслив, що він ніяк не може коментувати чутки щодо конфлікту між політичною і військовою владою країни.
Раніше ми повідомляли, що депутати політфракції "Слуга народу" під час засідання наприкінці цього тижня проаналізують одіозні заяви Мар'яни Безуглої щодо відставки чинного військового командування ЗСУ на чолі з Валерієм Залужним.
Нагадаємо, що раніше частина депутатів СН захотіла виключити Безуглу з фракції після її скандальних заяв. А не так давно вона влаштувала "кастинг" на посаду Головнокомандувача ЗСУ замість Валерія Залужного.
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