Сенцов прокоментував критику Безуглої щодо Залужного

Олег Сенцов дає інтерв'ю "Українській правді". Фото: скриншот

Відомий український кінорежисер та сценарист Олег Сенцов, який зараз захищає країну в лавах Збройних сил України, прокоментував критику Мар'яни Безуглої на адресу головнокомандувача Валерія Залужного.

Свою думку Сенцов висловив в інтерв'ю "Українській правді".

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Сєнцов відмовився давати коментар

"Обговорювати людину, в якої є такі ментальні проблеми — це не дуже толерантно. Ставлення військових до Залужного є хорошим. Моє персонально теж", — зазначив Сенцов.

Олег Сенцов також зазначив, що він сподівається, що Залужного не відправлять у відставку.

"Я сподіваюся, що цього не відбудеться. Я є одним з командирів на полі бою. В мене є свій командир, у нього є свій. Тому я не коментую політичні заяви чи політичне життя цієї країни. Як військовослужбовець я можу лише говорити про проблеми, які я бачу", — зазначив Сенцов.

Сенцов також підкреслив, що він ніяк не може коментувати чутки щодо конфлікту між політичною і військовою владою країни.

Раніше ми повідомляли, що депутати політфракції "Слуга народу" під час засідання наприкінці цього тижня проаналізують одіозні заяви Мар'яни Безуглої щодо відставки чинного військового командування ЗСУ на чолі з Валерієм Залужним.

Нагадаємо, що раніше частина депутатів СН захотіла виключити Безуглу з фракції після її скандальних заяв. А не так давно вона влаштувала "кастинг" на посаду Головнокомандувача ЗСУ замість Валерія Залужного.