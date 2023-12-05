Сенцов рассказал, чему оккупанты научились у украинцев на войне

Режиссер, офицер ВСУ Олег Сенцов. Фото: скриншот с видео

Россияне тоже учатся на этой войне, и наши военные — лучшие учителя для них. Мнение о том, что против нас воюют только "зеки" или "мобики" ошибочное, поскольку у них есть обученные группы, которые очень опасны.

Об этом рассказал офицер ВСУ Олег Сенцов в интервью Украинской правде.

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Сенцов подчеркнул, что, к сожалению, россияне тоже учатся на этой войне и украинские бойцы — лучшие учителя в этом, ведь они быстро перенимают все наши технологии.

"Поскольку марш колонн, которыми они шли на Киев, не сработал, и они начали работать как-то стандартно, уже фронтально. Мы показали им, что такое высокоэффективная аэроразведка, проектирование, применение "сбросов", дронов-камикадзе. Они все это черпают у нас. И учатся очень быстро", — говорится в сообщении.

Тактика россиян на поле боя

Кроме того, Олег Сенцов развеял мифы, что против нас воюют только российские "чмобики и зеки".

"Против нас воюют очень разные подразделения. Я встречался с ними в бою и дважды мы брали пленных, поэтому это очень разные люди. И это очень плохой нарратив, что у нас говорят: "А, да это чмобики, мобики и вообще несерьезно". Если бы это было несерьезно, мы бы уже давно победили, в том-то и дело, что у них есть регулярные войска, обученные войска, есть их спецура", — рассказал военный.

Также он рассказал об особенностях штурмовых действий оккупантов. По его словам, сначала они выпускают "пушечное мясо", чтобы обнаружить наши огневые точки, затем идет более опытная группа, а уже в самом конце могут идти спецназовцы, и у них их много. В то же время нелегко и наступать на россиян.

"Если же говорить об их обороне, то приведу пример, как было у нас под Работино: мы заходим в траншею, начинаем штурмовать, кладем тех, кто там стоит, или они сами убегают, а одновременно выдвигаются их штурмовые группы, которые действительно обучены, и их задача — выбить нас. Эти обученные группы у них всегда есть, иногда очень быстро приезжают, буквально за 30-40 мин их привозят на БТР, они сразу запрыгивают в траншеи и начинают с нами воевать. Это бывает очень опасный противник, с которым не очень хотелось бы встречаться", — объяснил Сенцов.

Напомним, кабинет министра обороны РФ Сергея Шойгу почти каждый день рапортует о фальшивых успехах российской армии на войне в Украине. Он и его подчиненные начали сообщать об "уничтожении западной техники" в большем объеме, чем в ВСУ, и даже о той, которая никогда не поступала Украине.