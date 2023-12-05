Сенцов розповів, чого окупанти навчилися в українців на війні

Режисер, офіцер ЗСУ Олег Сенцов. Фото: скриншот з відео

Росіяни теж вчаться на цій війні і наші військові найкращі вчителі для них. Думка про те, що проти нас воюють лише "зеки" чи "мобіки" хибна, оскільки в них є навчені групи, які дуже небезпечні.

Про це розповів офіцер ЗСУ Олег Сенцов в інтерв'ю Українській правді.

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Сенцов наголосив, що на жаль, росіяни теж вчаться на цій війні і українські бійці — найкращі вчителі в цьому, адже вони швидко переймають усі наші технології.

"Оскільки марш колон, якими вони йшли на Київ не спрацювали, вони почали працювати якось стандартно, вже фронтально. Ми показали їм що таке високоефективна аеророзвідка, проєктування, застосування "скидів", дронів-камікадзе. Вони все це черпають у нас. І вчаться дуже швидко", — йдеться у повідомленні.

Тактика росіян на полі бою

Окрім того, Олег Сенцов розвіяв міфи, що проти нас воюють лише російські "чмобіки і зеки".

"Проти нас воюють дуже різні підрозділи. Я зустрічався з ними в бою і двічі ми брали полонених, тому це дуже різні люди. І це дуже поганий наратив, що в нас кажуть: "а, та це чмобіки, мобіки і взагалі несерйозно", якби це було несерйозно ми б вже давно перемогли, в тому й то річ, що в них є регулярні війська, навчені війська, є їхня спецура", — розповів військовий.

Також він розповів про особливості штурмових дій окупантів. За його словами, спершу вони випускають "гарматне м'ясо", щоб виявити наші вогневі точки, потім йде більш досвідчена група, а вже в самому кінці можуть йти спецназівці і в них їх багато. Водночас не легко і наступати на росіян.

"Якщо ж говорити про їхню оборону, то наведу приклад, як було в нас під Роботиним: ми заходимо в траншею, починаємо штурмувати, кладемо тих, хто там стоїть або вони самі тікають, а водночас висуваються їхні штурмові групи, які дійсно навчені і їхня задача — вибити нас. Оці навчені групи у них завжди є, іноді вони дуже швидко приїжджають, буквально за 30-40 хв їх привозять на БТР, вони одразу застрибують в траншеї і починають з нами воювати. Це буває дуже небезпечний противник, з якими не дуже хотілось зустрічатись", — пояснив Сенцов.

Нагадаємо, кабінет міністра оборони РФ Сергія Шойгу майже щодня рапортує про фальшиві успіхи російської армії на війні в Україні. Він та його підлеглі почали повідомляти про "знищення західної техніки" у більшому обсязі, ніж є у ЗСУ, і навіть про ту, яка ніколи не надходила Україні.