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"Шахеды" сменили курс на новые области - распространяется воздушная тревога

17 ноября 2023 23:48
обновлено: 00:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Продолжается воздушная тревога сейчас 18 ноября - "шахеды" сменили курс
Беспилотник летит в ночное небо. Фото: Twitter
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 ноября, охватывает новые области. Так, зафиксировали движение беспилотников на запад, тревога распространилась на Хмельницкую область. Таким образом, опасность длится уже более 4 часов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Продолжается воздушная тревога сейчас 17-18 ноября

Обновлено 23:50. Украинские военные предупреждают о движении "шахедов" в сторону Хмельницкой области через Винницкую.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Среди "красных" областей такие:

  • Хмельницкая,
  • Винницкая,
  • Киевская,
  • Черкасская,
  • Кировоградская,
  • Полтавская,
  • Черниговская.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 17 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:53. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает об угрозе из-за БПЛА для Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей.

Также есть информация о новой группе беспилотников на юге.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 00:00. Воздушная тревога охватывает юг Украины.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 18 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы сообщают, что атака БПЛА с юга продолжается.

"Очередная группа ударных дронов на границе Херсонщины и Николаевщины двигается на северо-запад" , - говорится в сообщении.

При этом опасность в "красных" областях остается.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:19. "Ванек" пишет о беспилотниках в направлении Киева.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Паблики пишут, что обнаружен БПЛА в Броварском районе.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"

"Шахеды" с севера в направлении Киева" , - предупреждает КМВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала КМВА
Скриншот сообщения из телеграмм-канала КМВА

Обновлено 00:22. Также заметили беспилотники, двигающиеся с востока в направлении Николаева.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:29. Глава Офиса Президента Андрей Ермак призывает не снимать работу ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Офиса Президента Андрея Ермака
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Офиса Президента Андрея Ермака

Обновлено 00:40. Беспилотники направляются в Одесскую область. Пока там объявили воздушную тревогу.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 18 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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