Продолжается воздушная тревога сейчас 18 ноября - "шахеды" сменили курс

"Шахеды" сменили курс на новые области - распространяется воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 ноября, охватывает новые области. Так, зафиксировали движение беспилотников на запад, тревога распространилась на Хмельницкую область. Таким образом, опасность длится уже более 4 часов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Продолжается воздушная тревога сейчас 17-18 ноября
Обновлено 23:50. Украинские военные предупреждают о движении "шахедов" в сторону Хмельницкой области через Винницкую.
Среди "красных" областей такие:
- Хмельницкая,
- Винницкая,
- Киевская,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Полтавская,
- Черниговская.
Обновлено 23:53. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает об угрозе из-за БПЛА для Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей.
Также есть информация о новой группе беспилотников на юге.
Обновлено 00:00. Воздушная тревога охватывает юг Украины.
Воздушные силы сообщают, что атака БПЛА с юга продолжается.
"Очередная группа ударных дронов на границе Херсонщины и Николаевщины двигается на северо-запад" , - говорится в сообщении.
При этом опасность в "красных" областях остается.
Обновлено 00:19. "Ванек" пишет о беспилотниках в направлении Киева.
Паблики пишут, что обнаружен БПЛА в Броварском районе.
"Шахеды" с севера в направлении Киева" , - предупреждает КМВА.
Обновлено 00:22. Также заметили беспилотники, двигающиеся с востока в направлении Николаева.
Обновлено 00:29. Глава Офиса Президента Андрей Ермак призывает не снимать работу ПВО.
Обновлено 00:40. Беспилотники направляются в Одесскую область. Пока там объявили воздушную тревогу.
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