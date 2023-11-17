Україною шириться повітряна тривога — загроза дронів
В ряді областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу дронів-камікадзе.
Про це повідомляють ВПС України.
Повітряна тривога
За повідомленням Повітряних сил, російські дрони-камікадзе рухаються з півдня.
Повідомляється також і про загрозу для Київської області.
Станом на 22:43 карта повітряних тривог в Україні виглядає наступним чином:
Оновлено о 23:13: Повітряна тривога пролунала у Вінницькій області. На область летять дві групи Shahed-136.
Одна з груп іранських дронів увійшла в повітряний простір Черкащини, безпілотники неподалік від Канева.
Станом на 23:16 карта повітряних тривог виглядає наступним чином:
Нагадаємо, що раніше у ВПС України вже повідомлялося про нашестя безпілотників на Полтавську, Харківську та Дніпропетровську області. Також повідомлялося про повітряну тривогу через зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31.
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