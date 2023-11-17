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Україною шириться повітряна тривога — загроза дронів

17 листопада 2023 22:41
оновлено: 23:22
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Ілля Рябінін
редактор
Україною шириться повітряна тривога — загроза дронів
Shahed-136 у польоті. Ілюстративне фото: varta1.com.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В ряді областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу дронів-камікадзе. 

Про це повідомляють ВПС України.

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За повідомленням Повітряних сил, російські дрони-камікадзе рухаються з півдня. 

Україною шириться повітряна тривога — загроза дронів
Джерело: Telegram

Повідомляється також і про загрозу для Київської області.

Україною шириться повітряна тривога — загроза дронів
Джерело: Telegram

Станом на 22:43 карта повітряних тривог в Україні виглядає наступним чином:

Україною шириться повітряна тривога — загроза дронів
Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 23:13: Повітряна тривога пролунала у Вінницькій області. На область летять дві групи Shahed-136. 

Україною шириться повітряна тривога — загроза дронів
Повідомлення від ВПС України. Джерело: Telegram

Одна з груп іранських дронів увійшла в повітряний простір Черкащини, безпілотники неподалік від Канева.

Україною шириться повітряна тривога — загроза дронів
Повідомлення від ВПС України. Джерело: Telegram

Станом на 23:16 карта повітряних тривог виглядає наступним чином:

Україною шириться повітряна тривога — загроза дронів
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше у ВПС України вже повідомлялося про нашестя безпілотників на Полтавську, Харківську та Дніпропетровську області. Також повідомлялося про повітряну тривогу через зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31. 

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