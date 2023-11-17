Україною шириться повітряна тривога — загроза дронів

Shahed-136 у польоті. Ілюстративне фото: varta1.com.ua

В ряді областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу дронів-камікадзе.

Про це повідомляють ВПС України.

Читайте також:

Повітряна тривога

За повідомленням Повітряних сил, російські дрони-камікадзе рухаються з півдня.

Джерело: Telegram

Повідомляється також і про загрозу для Київської області.

Джерело: Telegram

Станом на 22:43 карта повітряних тривог в Україні виглядає наступним чином:

Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 23:13: Повітряна тривога пролунала у Вінницькій області. На область летять дві групи Shahed-136.

Повідомлення від ВПС України. Джерело: Telegram

Одна з груп іранських дронів увійшла в повітряний простір Черкащини, безпілотники неподалік від Канева.

Повідомлення від ВПС України. Джерело: Telegram

Станом на 23:16 карта повітряних тривог виглядає наступним чином:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше у ВПС України вже повідомлялося про нашестя безпілотників на Полтавську, Харківську та Дніпропетровську області. Також повідомлялося про повітряну тривогу через зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31.