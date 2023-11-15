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Повітряна тривога в Україні — у небо злетіла ворожа авіація

15 листопада 2023 12:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні зараз 15 листопада — загроза ракетного удару
Російський літак МіГ-31К. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, близько 12:06 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. З аеродрому Саваслейка в Росії злетів літак МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 15 листопада  

Сьогодні, 15 листопада, у всіх областях України пролунали сирени повітряної тривоги. Росія підняла в небо літак  МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Він є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка небезпечна для усієї України.

повітряна тривога в Україні 15 листопада
Повітряна тривога в Україні 15 листопада. Фото: скриншот

Водночас у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку та закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги і йти в укриття.

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Нагадаємо, сьогодні окупанти також обстрілювали центр Херсона. Армія РФ атакувала місто з тимчасово окупованого лівого берега. 

Також сьогодні російські загарбники обстріляли багатоквартирний будинок у Селидові Донецької області. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки. 

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