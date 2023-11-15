Повітряна тривога в Україні зараз 15 листопада — загроза ракетного удару

Російський літак МіГ-31К. Фото: google

Сьогодні, близько 12:06 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. З аеродрому Саваслейка в Росії злетів літак МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 15 листопада

Сьогодні, 15 листопада, у всіх областях України пролунали сирени повітряної тривоги. Росія підняла в небо літак МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Він є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка небезпечна для усієї України.

Повітряна тривога в Україні 15 листопада. Фото: скриншот

Водночас у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку та закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги і йти в укриття.

Нагадаємо, сьогодні окупанти також обстрілювали центр Херсона. Армія РФ атакувала місто з тимчасово окупованого лівого берега.

Також сьогодні російські загарбники обстріляли багатоквартирний будинок у Селидові Донецької області. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки.