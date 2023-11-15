Воздушная тревога в Украине сейчас 15 ноября — угроза ракетного удара

Российский самолет МиГ-31К. Фото: google

Сегодня около 12:06 по всей Украине объявили воздушную тревогу. С аэродрома Саваслейка в России взлетел самолет МиГ-31К, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, во всех областях Украины раздались сирены воздушной тревоги. Россия подняла в небо самолет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Он является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая опасна для всей Украины.

Воздушная тревога на Украине 15 ноября. Фото: скриншот

В то же время в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности и призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и идти в укрытие.

Напомним, сегодня оккупанты также обстреливали центр Херсона. Армия РФ атаковала город с временно оккупированного левого берега.

Также сегодня российские захватчики обстреляли многоквартирное здание в Селидове Донецкой области. Под завалами обнаружили тело погибшей женщины.