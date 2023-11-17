По Украине распространяется воздушная тревога — угроза дронов
17 ноября 2023 22:41
Дроны-камикадзе Shahed-136. Иллюстративное фото: Getty Images
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога . Сообщается об угрозе дронов-камикадзе.
Об этом сообщают ВВС Украины.
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По сообщению Воздушных сил, российские дроны-камикадзе движутся с юга.
Сообщается также и об угрозе Киевской области.
По состоянию на 22:43, карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом:
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