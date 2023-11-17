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По Украине распространяется воздушная тревога — угроза дронов

17 ноября 2023 22:41
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Илья Рябинин
редактор
По Украине распространяется воздушная тревога — угроза дронов
Дроны-камикадзе Shahed-136. Иллюстративное фото: Getty Images
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога . Сообщается об угрозе дронов-камикадзе.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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По сообщению Воздушных сил, российские дроны-камикадзе движутся с юга.

По Украине ширится воздушная тревога — угроза дронов
Источник: Telegram

Сообщается также и об угрозе Киевской области.

По Украине ширится воздушная тревога — угроза дронов
Источник: Telegram

По состоянию на 22:43, карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом:

По Украине ширится воздушная тревога — угроза дронов
Источник: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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