По Украине распространяется воздушная тревога — угроза дронов

Дроны-камикадзе Shahed-136. Иллюстративное фото: Getty Images

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога . Сообщается об угрозе дронов-камикадзе.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Воздушная тревога

По сообщению Воздушных сил, российские дроны-камикадзе движутся с юга.

Источник: Telegram

Сообщается также и об угрозе Киевской области.

Источник: Telegram

По состоянию на 22:43, карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом:

Источник: alerts.in.ua

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