У Повітряних силах попередили про ще одну групу ударних БпЛА
Увечері, 17 листопада, ще одна група ударних БпЛА рухається на північний схід. При цьому один ворожий дрон летить у бік Полтави.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ударні дрони летять в Україну 17 листопада
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворожі дрони летять у напрямку до Полтави. Місцевих мешканців наполегливо просять залишатися в укриттях.
Також Повітряні сили вказали, що чергова група дронів на кордоні Харківської та Дніпропетровської області. Безпілотники їдуть на північний схід.
О 21:13 Повітряні сили ЗСУ вказали, що чергова група "Шахедів" із Херсонського напрямку летить у напрямку Миколаївської області.
Станом на 21:14 карта повітряних тривог виглядає так:
О 21:30 Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців Кривого Рогу, Миргорода та Запоріжжя залишатись в укриттях.
Також тут зазначили, що на Кіровоградщині є загроза застосування ударних БпЛА.
Станом на 21:32 карта повітряних тривог виглядала вже трохи інакше:
Нагадаємо, станом на 19:27, 17 листопада у Херсоні пролунали гучні вибухи. Російська армія обстрілює місто.
Раніше повітряні сили України повідомили, що у Дніпропетровській та Запорізькій області ракетна небезпека. Також виникла небезпека у Херсонській та Миколаївській областях. Незабаром тут наголосили, що ракета летить на Кривий Ріг.
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