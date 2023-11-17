У Повітряних силах попередили про ще одну групу ударних БпЛА

Ударні дрони в небі. Фото: соцмережі

Увечері, 17 листопада, ще одна група ударних БпЛА рухається на північний схід. При цьому один ворожий дрон летить у бік Полтави.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворожі дрони летять у напрямку до Полтави. Місцевих мешканців наполегливо просять залишатися в укриттях.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Також Повітряні сили вказали, що чергова група дронів на кордоні Харківської та Дніпропетровської області. Безпілотники їдуть на північний схід.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

О 21:13 Повітряні сили ЗСУ вказали, що чергова група "Шахедів" із Херсонського напрямку летить у напрямку Миколаївської області.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 21:14 карта повітряних тривог виглядає так:

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

О 21:30 Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців Кривого Рогу, Миргорода та Запоріжжя залишатись в укриттях.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Також тут зазначили, що на Кіровоградщині є загроза застосування ударних БпЛА.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 21:32 карта повітряних тривог виглядала вже трохи інакше:

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, станом на 19:27, 17 листопада у Херсоні пролунали гучні вибухи. Російська армія обстрілює місто.

Раніше повітряні сили України повідомили, що у Дніпропетровській та Запорізькій області ракетна небезпека. Також виникла небезпека у Херсонській та Миколаївській областях. Незабаром тут наголосили, що ракета летить на Кривий Ріг.