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В Воздушных силах предупредили о еще одной группе ударных БпЛА

17 ноября 2023 21:12
обновлено: 21:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Воздушных силах предупредили о еще одной группе ударных БпЛА
Ударные дроны в небе. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вечером, 17 ноября еще одна группа ударных БпЛА движется на северо-восток. При этом, один вражеский дрон летит в сторону Полтавы.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Ударные дроны летят на Украину 17 ноября

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что вражески дроны летят в направлении Полтавы. Местных жителей настоятельно просят оставаться в укрытиях.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Также Воздушные силы указали, что очередная группа дронов на границе Харьковской и Днепропетровской области. Беспилотники движутся на северо-восток.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

 

В 21:13 Воздушные силы ВСУ указали, что очередная группа “Шахедов” с Херсонского направления летит в направлении Николаевской области.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 21:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

В 21:30 Воздушные силы ВСУ призвали жителей Кривого Рога, Миргорода и Запорожья оставаться в укрытиях.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Также тут указали, что в Кировоградской области есть угроза применения ударных БпЛА.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 21:32 карта воздушных тревог выглядела уже несколько иначе:

Карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, по состоянию на 19:27, 17 ноября в Херсоне раздались громкие взрывы. Российская армия обстреливает город.

Ранее воздушные силы Украины сообщили, что в Днепропетровской и Запорожской области ракетная опасность. Также возникла опасность в Херсонской и Николаевской областях. Вскоре здесь отметили, что ракета летит на Кривой Рог.

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