"Шахеди" змінили курс на нові області — шириться повітряна тривога

Безпілотник летить у нічному небі. Фото: Twitter

Повітряна тривога в Україні зараз, 17 листопада, охоплює нові області. Так, зафіксували рух безпілотників на захід, тривога поширилась на і Хмельницьку область. Таким чином небезпека триває вже понад 4 години.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 23:50. Українські військові попереджають про рух "шахедів" в бік Хмельницької області через Вінницьку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі серед "червоних" областей такі:

Хмельницька,

Вінницька,

Київська,

Черкаська,

Кіровоградська,

Полтавська,

Чернігівська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:53. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про загрозу через БпЛА для Чернігівської, Черкаської, Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

Також є інформація про нову групу безпілотників на півдні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 00:00. Повітряна тривога охоплює південь України.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили повідомляють, що атака БпЛА з півдня продовжується.

"Чергова група ударних дронів на межі Херсонщини та Миколаївщини, рухається на північний захід", — йдеться в повідомленні.

При цьому небезпека в "червоних" областях залишається.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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