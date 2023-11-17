"Шахеди" змінили курс на нові області — шириться повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні зараз, 17 листопада, охоплює нові області. Так, зафіксували рух безпілотників на захід, тривога поширилась на і Хмельницьку область. Таким чином небезпека триває вже понад 4 години.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Оновлено 23:50. Українські військові попереджають про рух "шахедів" в бік Хмельницької області через Вінницьку.
Наразі серед "червоних" областей такі:
- Хмельницька,
- Вінницька,
- Київська,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Полтавська,
- Чернігівська.
Оновлено 23:53. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про загрозу через БпЛА для Чернігівської, Черкаської, Вінницької, Хмельницької та Київської областей.
Також є інформація про нову групу безпілотників на півдні.
Оновлено 00:00. Повітряна тривога охоплює південь України.
Повітряні сили повідомляють, що атака БпЛА з півдня продовжується.
"Чергова група ударних дронів на межі Херсонщини та Миколаївщини, рухається на північний захід", — йдеться в повідомленні.
При цьому небезпека в "червоних" областях залишається.
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