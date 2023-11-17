Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Шахеди" змінили курс на нові області — шириться повітряна тривога arrow

"Шахеди" змінили курс на нові області — шириться повітряна тривога

17 листопада 2023 23:48
оновлено: 00:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Шахеди" змінили курс на нові області — шириться повітряна тривога
Безпілотник летить у нічному небі. Фото: Twitter
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

 Повітряна тривога в Україні зараз, 17 листопада, охоплює нові області. Так, зафіксували рух безпілотників на захід, тривога поширилась на і Хмельницьку область. Таким чином небезпека триває вже понад 4 години.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Оновлено 23:50. Українські військові попереджають про рух "шахедів" в бік Хмельницької області через Вінницьку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі серед "червоних" областей такі:

  • Хмельницька,
  • Вінницька,
  • Київська,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Полтавська,
  • Чернігівська. 
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 17 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:53. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про загрозу через БпЛА для Чернігівської, Черкаської, Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

Також є інформація про нову групу безпілотників на півдні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 00:00. Повітряна тривога охоплює південь України.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 18 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили повідомляють, що атака БпЛА з півдня продовжується.

"Чергова група ударних дронів на межі Херсонщини та Миколаївщини, рухається на північний захід", — йдеться в повідомленні.

При цьому небезпека в "червоних" областях залишається.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі