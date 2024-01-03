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Сумасшедшие цены на алкоголь и минимум продуктов — как прошли праздники в Бердянске, — власть города

3 января 2024 23:02
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Сумасшедшие цены на алкоголь и минимум продуктов — как прошли праздники в Бердянске, — власть города
Флаги России и СССР в Бердянске. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В Бердянске Новый Год прошел под лозунгом "Выжить!" Никаких празднований люди не устраивали, а тем более учитывая цены на алкоголь и еду, которые местные не могут себе позволить.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Как прошел Новый Год в Бердянске

"Новый Год просто прошел. И все. Ничего не произошло. От людей, с которыми я общался, я ни от кого не услышал, чтобы там какое-нибудь было празднование или какие-то настроения", — рассказал Виктор Дудукалов.

Празднование пока местных людей вообще не интересует. И ведь праздновать нечего.

"У людей другая ситуация, им выжить надо и держаться просто, не попасть на незаконное заключение и т.д. Приоритетность смещена очень серьезно", — поделился Виктор.

И хотя в оккупированной части Запорожской области перед праздниками упразднили "сухой закон", алкоголь люди все равно не могли себе позволить. 400-500 грн — минимальная стоимость бутылки более или менее адекватного алкоголя, которого и так практически нет.

"Алкоголь, который у нас стоит, например, 200-300 грн, за бутылку, там будет стоить под 1000 грн. Потому что это будет эксклюзив. А так этот весь хлам — за 500 рублей можно купить бутылку водки какой-то "Тихий Дон", разлив донецких подвалов", — сообщил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Доходы не соответствуют стоимости товаров, говорит Виктор Дудукалов. Все очень дорого, а многих продуктов вообще нет. Из того, что появилось российского, это разве что северная рыба и икра, но у людей нет денег все равно.

Часть рынка продуктов — это плохие товары. А другая часть — дорогие, ориентированные на приезжих россиян.

Напомним, перед новогодними праздниками в Бердянске оккупанты начали проводить массовые обыски в домах людей.

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