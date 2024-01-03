Шалені ціни на алкоголь і відсутність продуктів — як минули свята у Бердянську, — міська влада

Прапори Росії та СРСР у Бердянську. Фото: росЗМІ

У Бердянську Новий Рік пройшов під гаслом "Вижити!". Жодних святкувань люди не влаштовували, а тим більше враховуючи ціни на алкоголь та їжу, які місцеві не можуть собі дозволити.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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"Новий Рік просто пройшов. І все. Нічого не відбулося. Від людей, з якими я спілкувався, я ні від кого не почув, щоб там якесь було святкування чи якісь настрої", — розповів Віктор Дудукалов.

Святкування наразі місцевих людей взагалі не цікавлять. Адже й святкувати нічого.

"У людей інша ситуація, їм вижити треба і триматись просто, не потрапити на незаконне увʼязнення і таке інше. Пріоритетність зміщена дуже серйозно", — поділився пан Віктор.

І хоча в окупованій частині Запорізької області перед святами скасували "сухий закон", алкоголь люди все одно не могли собі дозволити. 400-500 грн — мінімальна вартість пляшки більш-менш адекватного алкоголю, якого і так практично немає.

"Алкоголь, який у нас коштує, наприклад, 200-300 грн, за пляшку, там буде коштувати під 1000 грн. Тому що це буде ексклюзив. А так оцей весь непотріб — за 500 рублів можна купити пляшку горілки якоїсь "Тихий Дон", розлив донецьких підвалів", — повідомив заступник голови Бердянської райради.

Доходи не відповідають вартості товарів, каже Віктор Дудукалов. Усе дуже дорого, а багатьох продуктів взагалі немає. З того, що зʼявилось російського, це хіба що північна риба та ікра, але в людей немає на це грошей все одно.

Частина ринку продуктів — це погані товари. А інша частина — дорогі, орієнтовані на приїжджих росіян.

Нагадаємо, перед новорічними святами у Бердянську окупанти почали проводити масові обшуки у будинках людей.