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У Бердянську окупанти знову проводять масові обшуки

27 грудня 2023 09:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Бердянську окупанти знову проводять масові обшуки
Російські військові на вулиці Бердянську. Фото: AP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупанти знову проводять масові обшуки у Бердянську Запорізької області. Вони ходять по домівках, начебто перевіряють документи та запитують місцевих, чи зробили паспорт РФ.

Про це повідомляють місцеві мешканці в соцмережах.

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"Увага! Бердянці повідомляють про обшуки у місті: Нагірна частина, район біля Військового містечка. Окупанти ходять по домівках, начебто перевіряють документи, питають, чи зробили паспорт РФ. По троє військових в балаклавах та зі зброєю в руках", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, жителі скаржаться на безлад в центрі міста. Просто серед площі лежать гори піску після шторму, хоча пройшов вже місяць, а російські військові не збираються його прибрати. 

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Пісок на центральній площі в Бердянську. Фото: t.me/brdVP

Також бердянці жаліються на створення епізоотичних осередків сказу тварин одразу у трьох населених пунктах області. Це місця прояву захворювання із загрозою поширення хвороби. Таке рішення ухвалив фейковий "губернатор" Євген Балицький. 

"Йдеться про села Осипенко Бердянського району, Данило-Іванівка Мелітопольського району та Зоря Чернігівського району. Порода захворілих тварин не уточнюється. У зазначених селах оголошено карантин", — наголошується у дописі. 

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Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області російські окупанти збільшили кількість камер зовнішнього спостереження високої роздільної здатності. Так вони можуть розпізнавати обличчя та автомобільні номери українців.

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