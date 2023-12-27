В Бердянске оккупанты снова проводят массовые обыски

Российские военные на улице Бердянска. Фото: AP

Оккупанты снова проводят массовые обыски в Бердянске Запорожской области. Они ходят по домам, будто проверяют документы и спрашивают, сделали ли местные жители паспорт РФ.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

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Обыски оккупантов в Бердянске

"Внимание! Бердянцы сообщают об обысках в городе: Нагорная часть, район возле Военного городка. Оккупанты ходят по домам, якобы проверяют документы, спрашивают, или сделали паспорт РФ. По трое военных в балаклавах и с оружием в руках", — говорится в сообщении.

Кроме того, жители жалуются на беспорядки в центре города. Просто среди площади лежат горы песка после шторма, хотя прошел уже месяц, а росские военные не собираются его убрать.

Песок на центральной площади Бердянска. Фото: t.me/brdVP

Также бердянцы жалуются на создание эпизоотических ячеек бешенства животных сразу в трех населенных пунктах области. Это места проявления заболевания с опасностью его распространения. Такое решения принял фейковый "губернатор" Евгений Балицкий.

"Речь идет о селах Осипенко Бердянского района, Даниле-Ивановке Мелитопольского района и Заре Черниговского района. Порода заболевших животных не уточняется. В указанных селах объявлен карантин", — отмечается в сообщении.

Напомним, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области российские оккупанты увеличили количество камер внешнего наблюдения высокого разрешения. Так они могут узнавать лица и автомобильные номера украинцев.