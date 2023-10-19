Еще одна категория украинцев может выезжать за границу — актуальные изменения

Еще одной категории украинцев разрешили выезд за границу: кого касается
С начала полномасштабной войны в Украине введены военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам запретили выезд за границу. Однако законодательством были установлены определенные категории, имеющие право покидать территорию Украины, например, из-за состояния здоровья, семейных обстоятельств или профессии. А недавно в список добавили новую категорию украинцев.
Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-Калане. Он отметил, что соответствующие изменения Кабинет Министров Украины принял еще 13 октября.
Кому правительство разрешило выезжать за границу
По словам Мельничука, изменения касаются, прежде всего, так называемого разрешительного "лимита" для водителей, осуществляющих международные автоперевозки.
Он отметил, что такое решение было принято в связи с тем, что в Украине критически не хватает водителей, а также тех, кто мог бы ехать в дальние межгосударственные рейсы.
"В целях обеспечения соблюдения положений Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки, увеличено количество водителей, которые могут пересекать государственную границу на пассажирском и грузовом транспортном средстве лицензиата", — уточнил Мельничук.
Отныне количество водителей, пересекающих госграницу, увеличено:
- для грузовых транспортных средств — с одного водителя до двух;
- для пассажирского транспорта — с двух водителей до трех.
Теперь эти новые правила прописаны и закреплены в Правилах пересечения госграницы Украины.
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