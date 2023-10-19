Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Еще одной категории украинцев разрешили выезд за границу: кого касается arrow

Еще одной категории украинцев разрешили выезд за границу: кого касается

19 октября 2023 23:13
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Еще одна категория украинцев может выезжать за границу — актуальные изменения
Проверка документов украинцев на границе. Фото: ГПСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

С начала полномасштабной войны в Украине введены военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам запретили выезд за границу. Однако законодательством были установлены определенные категории, имеющие право покидать территорию Украины, например, из-за состояния здоровья, семейных обстоятельств или профессии. А недавно в список добавили новую категорию украинцев.

Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-Калане. Он отметил, что соответствующие изменения Кабинет Министров Украины принял еще 13 октября.

Читайте также:

Кому правительство разрешило выезжать за границу

По словам Мельничука, изменения касаются, прежде всего, так называемого разрешительного "лимита" для водителей, осуществляющих международные автоперевозки.

Он отметил, что такое решение было принято в связи с тем, что в Украине критически не хватает водителей, а также тех, кто мог бы ехать в дальние межгосударственные рейсы.

"В целях обеспечения соблюдения положений Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки, увеличено количество водителей, которые могут пересекать государственную границу на пассажирском и грузовом транспортном средстве лицензиата", — уточнил Мельничук.

Отныне количество водителей, пересекающих госграницу, увеличено:

  • для грузовых транспортных средств — с одного водителя до двух;
  • для пассажирского транспорта — с двух водителей до трех.

Теперь эти новые правила прописаны и закреплены в Правилах пересечения госграницы Украины.

Ранее мы писали, какие документы должны быть у военнообязанных при выезде за границу.

Напомним, мы сообщали, как мужчинам вернуться в Украину и уехать повторно.

Также мы рассказывали, грозит ли экстрадиция военнообязанным, выехавшим за границу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме