Еще одна категория украинцев может выезжать за границу — актуальные изменения

Проверка документов украинцев на границе. Фото: ГПСУ

С начала полномасштабной войны в Украине введены военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам запретили выезд за границу. Однако законодательством были установлены определенные категории, имеющие право покидать территорию Украины, например, из-за состояния здоровья, семейных обстоятельств или профессии. А недавно в список добавили новую категорию украинцев.

Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-Калане. Он отметил, что соответствующие изменения Кабинет Министров Украины принял еще 13 октября.

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По словам Мельничука, изменения касаются, прежде всего, так называемого разрешительного "лимита" для водителей, осуществляющих международные автоперевозки.

Он отметил, что такое решение было принято в связи с тем, что в Украине критически не хватает водителей, а также тех, кто мог бы ехать в дальние межгосударственные рейсы.

"В целях обеспечения соблюдения положений Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки, увеличено количество водителей, которые могут пересекать государственную границу на пассажирском и грузовом транспортном средстве лицензиата", — уточнил Мельничук.

Отныне количество водителей, пересекающих госграницу, увеличено:

для грузовых транспортных средств — с одного водителя до двух;

для пассажирского транспорта — с двух водителей до трех.

Теперь эти новые правила прописаны и закреплены в Правилах пересечения госграницы Украины.

Ранее мы писали, какие документы должны быть у военнообязанных при выезде за границу.

Напомним, мы сообщали, как мужчинам вернуться в Украину и уехать повторно.

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