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Ще одній категорії українців дозволили виїзд за кордон: кого стосується

19 жовтня 2023 23:13
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Ще одна категорія українців може виїжджати за кордон — актуальні зміни
Перевірка документів українців на кордоні. Фото: ДПСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

З початку повномасштабної війни в Україні введено воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам заборонили виїзд за кордон. Проте законодавством були встановлені певні категорії, які мають право покидати територію України, до прикладу, через стан здоров'я, сімейні обставини або професію. А нещодавно до переліку додали нову категорію українців. 

Про це розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-калані. Він зазначив, що відповідні зміни Кабінет міністрів України прийняв ще 13 жовтня. 

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За словами Мельничука, зміни стосуються насамперед так званого дозвільного "ліміту" для водіїв, які здійснюють міжнародні автоперевезення.

Він зазначив, що таке рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що в Україні критично бракує водіїв, а також тих, хто міг би їхати у далекі міждержавні рейси.

"З метою забезпечення дотримання положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), збільшено кількість водіїв, які можуть перетинати державний кордон на пасажирському і вантажному транспортному засобі ліцензіата", — уточнив Мельничук.

Відтепер кількість водіїв, які перетинають держкордон, збільшена:

  • для вантажних транспортних засобів — з одного водія до двох;
  • для пасажирського транспорту — з двох водіїв до трьох.

Тепер ці нові правила прописані та закріплені у Правилах перетину держкордону України.

Раніше ми писали, які документи мають бути у військовозобов'язаного при виїзді за кордон.

Нагадаємо, ми повідомляли, як чоловікам повернутися в Україну і виїхати повторно.

Також ми розповідали, чи загрожує екстрадиція військовозобов'язаним, що виїхали за кордон. 

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