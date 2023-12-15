Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Что будет с НАТО, если Украина проиграет войну — сценарии ISW arrow

Что будет с НАТО, если Украина проиграет войну — сценарии ISW

15 декабря 2023 13:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Что будет с НАТО, если Украина проиграет войну — сценарии ISW
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Если Запад перестанет помогать Украине, вероятно, рано или поздно приведет к краху способности Украины сдерживать российскую армию. При таком сценарии российские войска могли бы продвинуться вплоть до западной украинской границы и создать новые военные базы на границах Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Это большая угроза для НАТО.

Такой сценарий был рассмотрен аналитиками Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Что будет с НАТО, если РФ полностью оккупирует Украину

Аналитики предполагают, что внезапная остановка западного оружия, вероятно, приведет к невозможности Украины удерживать российскую армию на фронте. При таком сценарии российские войска могли бы продвинуться вплоть до западной украинской границы и создать новые военные базы на границах Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Кроме того, россияне готовили свои силы по борьбе с украинскими гражданами, партизанами и так далее. При этом РФ оставит свои войска на линии фронта свободными для угроз НАТО.

null
Теоретическое расположение войск РФ. Фото: ISW

"Кремль достиг значительных успехов в своем долгосрочном проекте получить контроль над белорусской армией, и победа в Украине, вероятно, завершит его. Таким образом, россияне, вероятно, развернут на постоянной основе номинально ротационно-воздушную дивизию (три полка) и механизированную пехотную дивизию (вероятно, три полка) также в юго-западной и северной Беларуси", — говорится в сообщении.

Также в ISW прогнозируют, что НАТО не сможет защититься от такой атаки силами, которые сейчас находятся в Европе. Соединенным Штатам нужно было бы перебросить большое количество американских солдат ко всей восточной границе НАТО от Балтийского до Черного моря, чтобы сдержать российское нашествие. Соединенным Штатам также придется навсегда отправить в Европу значительную часть своего парка самолетов-истребителей.

"Стратегия обороны НАТО опирается на преимущество в воздухе не только для защиты войск НАТО от нападения противника, но и использования воздушных сил для компенсации меньших наземных сил НАТО и ограниченных запасов артиллерии НАТО", — говорится в сообщении.

null
Сценарий проигрыша Украины в войне. Фото: ISW

Аналитики подытожили, что цена этих оборонных мер сопровождалась бы периодом очень высокого риска, когда американские силы не были бы должным образом подготовлены или готовы противостоять ни России, ни Китаю, не говоря уже об оба вместе.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время визита в США заявил, что Украина не сможет освобождать территории и проигрывает войну, если Америка перестанет помогать нашему государству.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме