Что будет с НАТО, если Украина проиграет войну — сценарии ISW

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Если Запад перестанет помогать Украине, вероятно, рано или поздно приведет к краху способности Украины сдерживать российскую армию. При таком сценарии российские войска могли бы продвинуться вплоть до западной украинской границы и создать новые военные базы на границах Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Это большая угроза для НАТО.

Такой сценарий был рассмотрен аналитиками Института изучения войны (ISW).

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Аналитики предполагают, что внезапная остановка западного оружия, вероятно, приведет к невозможности Украины удерживать российскую армию на фронте. При таком сценарии российские войска могли бы продвинуться вплоть до западной украинской границы и создать новые военные базы на границах Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Кроме того, россияне готовили свои силы по борьбе с украинскими гражданами, партизанами и так далее. При этом РФ оставит свои войска на линии фронта свободными для угроз НАТО.

Теоретическое расположение войск РФ. Фото: ISW

"Кремль достиг значительных успехов в своем долгосрочном проекте получить контроль над белорусской армией, и победа в Украине, вероятно, завершит его. Таким образом, россияне, вероятно, развернут на постоянной основе номинально ротационно-воздушную дивизию (три полка) и механизированную пехотную дивизию (вероятно, три полка) также в юго-западной и северной Беларуси", — говорится в сообщении.

Также в ISW прогнозируют, что НАТО не сможет защититься от такой атаки силами, которые сейчас находятся в Европе. Соединенным Штатам нужно было бы перебросить большое количество американских солдат ко всей восточной границе НАТО от Балтийского до Черного моря, чтобы сдержать российское нашествие. Соединенным Штатам также придется навсегда отправить в Европу значительную часть своего парка самолетов-истребителей.

"Стратегия обороны НАТО опирается на преимущество в воздухе не только для защиты войск НАТО от нападения противника, но и использования воздушных сил для компенсации меньших наземных сил НАТО и ограниченных запасов артиллерии НАТО", — говорится в сообщении.

Сценарий проигрыша Украины в войне. Фото: ISW

Аналитики подытожили, что цена этих оборонных мер сопровождалась бы периодом очень высокого риска, когда американские силы не были бы должным образом подготовлены или готовы противостоять ни России, ни Китаю, не говоря уже об оба вместе.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время визита в США заявил, что Украина не сможет освобождать территории и проигрывает войну, если Америка перестанет помогать нашему государству.