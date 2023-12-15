Що буде НАТО, якщо Україна програє війну — сценарії ISW

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Якщо Захід перестане допомогати Україні, ймовірно, рано чи пізно призведе до краху здатності України стримувати російську армію. За такого сценарію російські війська могли б просунутися аж до західного українського кордону та створити нові військові бази на кордонах Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Це велика загроза для НАТО.

Такий сценарій розглянули аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики припускають, що раптова зупинка західної зброї, ймовірно, призведе до неможливості України стримувати російську армію на фронті. За такого сценарію російські війська могли б просунутися аж до західного українського кордону та створити нові військові бази на кордонах Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Окрім того, росіяни готували свої сили для боротьби з українськими громадянами, партизанами і так далі. При цьому, РФ залишить свої війська на лінії фронту вільними для погроз НАТО.

Теоретична розташування військ РФ. Фото: ISW

"Кремль досяг значних успіхів у своєму довгостроковому проєкті отримати контроль над білоруською армією, і перемога в Україні, ймовірно, завершить його. Таким чином, росіяни, ймовірно, розгорнуть на постійній основі номінально ротаційно повітряно-десантну дивізію (три полки) і механізовану піхотну дивізію (ймовірно, три полки) також у південно-західній і північній Білорусі", — йдеться у повідомленні.

Також в ISW прогнозують, що НАТО не зможе захиститися від такої атаки силами, які зараз знаходяться в Європі. Сполученим Штатам потрібно було б перекинути велику кількість американських солдатів до всього східного кордону НАТО від Балтійського до Чорного моря, щоб стримати російську навалу. Сполученим Штатам також доведеться назавжди відправити в Європу значну частину свого парку літаків-винищувачів.

"Стратегія оборони НАТО спирається на перевагу в повітрі не лише для захисту військ НАТО від нападу противника, але й для використання повітряних сил для компенсації менших наземних сил НАТО та обмежених запасів артилерії НАТО", — йдеться у повідомленні.

Сценарій програшу України у війні. Фото: ISW

Аналітики підсумували, що ціна цих оборонних заходів супроводжувалася б періодом дуже високого ризику, коли американські сили не були б належним чином підготовлені чи готові протистояти ані Росії, ані Китаю, не кажучи вже про обидва разом.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час візиту у США заявив, що Україна не зможе звільнювати території та програє війну, якщо Америка припинить допомогати нашій державі.