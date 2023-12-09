Что думают американцы о помощи Украине — результаты опроса

Украинские военные. Фото: УНИАН

В США 31% населения считает, что необходимо снизить помощь Украине. Там считают, что военная угроза от России для Штатов незначительна.

Об этом говорится в опросе Pew Research Center.

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Опрос был проведен с 27 ноября по 3 декабря.

Так, 31% опрошенных американцев считают, что США оказывают слишком много помощи Украине для борьбы против России, а по мнению еще 29% граждан США — страна оказывает достаточный объем поддержки.

В то же время, недостаточным уровнем поддержки Украины считают 18% опрошенных.

Отмечается, что доля американцев, считающих, что США оказывают Украине слишком большую поддержку, постоянно росла в течение войны, особенно среди республиканцев — с 44% до 48%.

Как известно, нижнюю палату Конгресса США сейчас контролируют именно республиканцы.

Результаты опроса. Фото: pewresearch

Среди демократов и их сторонников только 16% считают нынешний уровень американской помощи чрезмерным.

Около четырех из десяти демократов (39%) считают, что США оказывают достаточный объем помощи, тогда как около четверти (24%) полагают, что США оказывают недостаточно помощь.

В то же время 34% опрошенных считают, что военная угроза от России для США незначительна. Еще 10% уверены, что Россия вообще не угрожает американским интересам. А около трети говорят о значительной угрозе со стороны РФ.

Результаты опроса. Фото: pewresearch

Напомним, что сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заявил, что Украина уже проиграла в войне с Россией. По его мнению, США должны приостановить финансовую поддержку Украины.

Ранее мы также писали, что в Сенате США заблокировали вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Законопроект не набрал достаточного количества голосов.