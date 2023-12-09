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Зеленська про загрозу скасування допомоги США — вони просто дадуть нам померти

9 грудня 2023 11:17
оновлено: 11:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленська про загрозу скасування допомоги США — вони просто дадуть нам померти
Перша Леді України Олена Зеленська. Фото: BBC
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Днями у Сенаті США заблокували винесення законопроєкту щодо допомоги Києву на голосування. Якщо західні країни зупинять фінансову підтримку, українцям загрожує "смертельна небезпека".

Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю BBC.

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Наступного дня після того, як сенатори-республіканці в США заблокували ключовий законопроєкт про допомогу Україні, перша леді України Олена Зеленська поспілкувалася з журналісткою.

Закон передбачав надання Україні допомоги на суму понад 60 млрд доларів.

"Якщо світ втомиться, вони просто дадуть нам померти", — сказала Зеленська.

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Олена Зеленська під час інтерв'ю BBC. Фото: BBC

Зазначається, що Білий дім попередив, що американські фонди для України можуть незабаром закінчитися, але республіканці призупинили угоду про надання більшої допомоги.

Вони намагаються досягти компромісу з президентом Джо Байденом і демократами в Конгресі щодо фінансування заходів з охорони кордонів США в обмін на підтримку.

Нагадаємо, що координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що якщо США припинять підтримку України у війні проти Росії, то їм доведеться заплатити власною кров'ю. Президент РФ Путін саме на це і розраховує.

Також ми писали, що голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що якщо російський президент Володимир Путін досягне успіху у війні проти України, то це дасть сигнал іншим диктаторам. Вони вважатимуть, що можна безкарно нападати на сусідні країни. 

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