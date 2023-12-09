Зеленская об угрозе отмены помощи США — они просто дадут нам умереть

Первая Леди Украины Елена Зеленская. Фото: BBC

На днях в Сенате США заблокировали вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Если западные страны остановят финансовую поддержку, украинцам грозит "смертельная опасность".

Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в интервью BBC.

Читайте также:

Украинцы окажутся под угрозой в случае прекращения помощи

На следующий день после того, как сенаторы-республиканцы в США заблокировали ключевой законопроект о помощи Украине, первая леди Украины Елена Зеленская пообщалась с журналисткой.

Закон предусматривал предоставление Украине помощи на сумму более 60 млрд долларов.

"Если мир устанет, они просто дадут нам умереть", — сказала Зеленская.

Елена Зеленская во время интервью BBC. Фото: BBC

Отмечается, что Белый дом предупредил, что американские фонды для Украины могут закончиться вскоре, но республиканцы приостановили соглашение о предоставлении большей помощи.

Они пытаются достичь компромисса с президентом Джо Байденом и демократами в Конгрессе по финансированию мер по охране границ США в обмен на поддержку.

Напомним, что координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если США прекратят поддержку Украины в войне против России, то им придется заплатить собственной кровью. Президент РФ Путин как раз на это и рассчитывает.

Также мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если российский президент Владимир Путин добьется успеха в войне против Украины, то это даст сигнал другим диктаторам. Они сочтут, что можно безнаказанно нападать на соседние страны.