Зеленская об угрозе отмены помощи США — они просто дадут нам умереть
На днях в Сенате США заблокировали вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Если западные страны остановят финансовую поддержку, украинцам грозит "смертельная опасность".
Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в интервью BBC.
Украинцы окажутся под угрозой в случае прекращения помощи
На следующий день после того, как сенаторы-республиканцы в США заблокировали ключевой законопроект о помощи Украине, первая леди Украины Елена Зеленская пообщалась с журналисткой.
Закон предусматривал предоставление Украине помощи на сумму более 60 млрд долларов.
"Если мир устанет, они просто дадут нам умереть", — сказала Зеленская.
Отмечается, что Белый дом предупредил, что американские фонды для Украины могут закончиться вскоре, но республиканцы приостановили соглашение о предоставлении большей помощи.
Они пытаются достичь компромисса с президентом Джо Байденом и демократами в Конгрессе по финансированию мер по охране границ США в обмен на поддержку.
Напомним, что координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если США прекратят поддержку Украины в войне против России, то им придется заплатить собственной кровью. Президент РФ Путин как раз на это и рассчитывает.
Также мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если российский президент Владимир Путин добьется успеха в войне против Украины, то это даст сигнал другим диктаторам. Они сочтут, что можно безнаказанно нападать на соседние страны.
Читайте Новини.LIVE!